Подводный безэкипажный аппарат «Посейдон», об испытании которого президент России Владимир Путин рассказал в конце октября, не поддается традиционным классификациям. Об этом в беседе с газетой The Washington Post (WP) заявил Майкл Петерсен, главный научный сотрудник программы исследований в области российской оборонной сферы Центра военно-морского анализа (CNA, американская некоммерческая организация).

«„Посейдон“ предназначен для несения ядерной боеголовки и оснащен ядерным реактором, который может пересекать океан на практически неограниченном расстоянии, что делает его „оружием массового поражения“, которое находится где-то между торпедой и беспилотным подводным судном», — сказал эксперт.

Он назвал российский подводный аппарат «Франкен-оружием», подразумевая, что речь идет о системе, которая сочетает части разных вооружений.

Как утверждает Петерсен, военное применение «Посейдона» довольно ограничено. По его словам, это оружие «второго удара», то есть предназначено для ответной атаки в случае начала ядерной войны.

«Вместо того, чтобы выполнять функцию ведения боевых действий, он [«Посейдон»] направлен на то, чтобы заставить противника отступить перед лицом угроз его применения. Конечно, Россия может принять решение о его применении, но к этому моменту глобальная стратегическая война либо уже продолжается, либо остается единственным вариантом», — пояснил собеседник WP.

Научный сотрудник одного из аналитических центов в разговоре с изданием отметил, что «Посейдон» связан с «давней советской традицией». Он уточнил, что речь идет о проведении экспериментов под водой, в ходе которых изучалось, как глубина океана, давление и распространение ударных волн могут быть использованы для формирования или усиления ядерных эффектов.

«Советские научно-исследовательские институты смоделировали такие взрывы в Ладожском озере, а затем на Новой Земле. Исследования показали, что континентальные шельфы поглощают большую часть энергии — мощные волны быстро рассеиваются, что делает масштабные разрушения побережья физически нереальными», — указывает эксперт.

Собеседник WP отметил, что в открытом доступе немного информации о «Посейдоне». По его мнению, с учетом «прежнего интереса СССР» подводный безэкипажный аппарат представляет «не столько техническую революцию, сколько сохранение концепции».

WP напоминает, что в 2020 году Кристофер Форд, занимавший тогда пост помощника госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению, заявил, что «Посейдон» разработали для того, чтобы «затопить радиоактивными цунами прибрежные города США». Впрочем, американские чиновники допускали, что мощности таких взрывов может быть недостаточно для возникновения цунами.