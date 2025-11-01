На судостроительном предприятии АО «Производственное объединение «Севмаш» в Северодвинске состоялась церемония вывода из эллинга и спуска на воду атомной подводной лодки «Хабаровск». Как сообщили в Минобороны России, мероприятие прошло под руководством главы военного ведомства Андрея Белоусова.

Субмарину разработали инженеры АО «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин». «Хабаровск» классифицируется как ракетный подводный крейсер и представляет собой носитель подводного вооружения. Особенностью лодки является ее способность нести на борту и применять роботизированные технические средства различного назначения.

Как уточнил министр обороны Андрей Белоусов, после спуска на воду атомный подводный ракетоносец «Хабаровск» вступил в важнейший этап своей подготовки — программу всесторонних заводских и государственных морских испытаний.

После их завершения и ввода в состав флота, новая подлодка, по словам Белоусова, станет мощным инструментом для надежного обеспечения безопасности морских рубежей России и защиты ее национальных интересов в акваториях Мирового океана.

Согласно информации, распространенной ТАСС в марте 2023 года, в структуре Подводных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) запланировано создание новой дивизии.

Организационная структура подводных сил предполагает объединение лодок в отделения по две или три единицы. Далее от двух до четырех таких отделений формируют дивизион.

В ее состав войдут несколько стратегических подводных лодок, включая атомные субмарины «Хабаровск» и «Белгород», последняя из которых была спущена на воду в 2019 году. Обе эти платформы являются носителями беспилотных подводных аппаратов особого назначения «Посейдон».

Согласно последующему сообщению источника, близкого к агентству, формирование дивизии планировалось завершить в период с конца 2024 года по начало 2025 года. Однако официально эти сроки не подтверждались.

Что известно о «Посейдоне»

«Посейдон» — российский подводный дрон с ядерным двигателем и боеголовкой. Предназначен для запуска со спецсубмарин («Белгород», «Хабаровск», «Ульяновск»). Поражает порты и базы комбинированно: ударной волной, радиационным заражением и цунами. Также может уничтожать авианосные группы. Впервые о существовании «Посейдона» президент России Владимир Путин объявил в 2018 году, назвав его «инновационным» оружием.

На встрече с военнослужащими в Центральном военном клиническом госпитале имени П.В. Мандрыка 29 октября российский лидер сообщил, что днем ранее Россия провела испытания подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой.

«Впервые удалось не только стартовым двигателем запустить его с подводной лодки-носителя, но и запустить атомную энергетическую установку, на которой этот аппарат прошел определенное количество времени», — рассказал Путин, назвав прошедшее испытание «огромным успехом».

Президент отметил, что «Посейдон» значительно превышает по мощности другую перспективную межконтинентальную ракету «Сармат», которая скоро появится на дежурстве.