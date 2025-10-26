Современность сил ядерного сдерживания России находится на самом высоком уровне в мире, заявил президент страны Владимир Путин в ходе встречи с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими группировками. Фрагменты его речи опубликованы на сайте Кремля.

По словам Путина, тренировка стратегических наступательных сил подтвердила «надежность ядерного щита России». Стратегические силы способны «в полном объеме» обеспечить национальную безопасность РФ и союзного государства.

«Это факт, который <…> хорошо известен всем специалистам в военном мире: <…> современность наших <…> сил ядерного сдерживания находится на самом высоком уровне. <…> Наверное, можно без всякого преувеличения сказать, она на более высоком уровне находится как минимум всех ядерных государств», — подчеркнул Путин.

Российский глава неоднократно отмечал, что новизна отечественных средств ядерного сдерживая «выше, чем у любого другого ядерного государства». 10 октября на пресс-конференции по итогам визита в Таджикистан он рассказал о появлении у страны нового оружия.

«Думаю, у нас будет возможность сообщить в ближайшее время о новом оружии, которое мы когда-то анонсировали. Оно появляется, проходит у нас испытания. Они идут успешно», — указал он.

22 октября прошла плановая тренировка стратегических ядерных сил под руководством Путина. К ней были привлечены наземные, морские и авиационные составляющие. В ходе мероприятия запустили межконтинентальную баллистическую ракету «Ярс» (с испытательного космодрома Плесецк по полигону «Кура» на Камчатке») и баллистическую ракету «Синева» (из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Брянск»).

Кроме того, самолеты дальней авиации выполнили пуски крылатых ракет воздушного базирования, органы военного управления показали свой уровень подготовки, а оперативный состав — практические навыки работы по организации управления подчиненными войсками.

«Управление практическими пусками осуществлялось из Национального центра управления РФ. <…> Все задачи тренировки выполнены», — говорится на сайте Кремля.

Позднее, 25 октября, генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин рассказал, что специалисты разработали несколько сценариев применения FPV-дрона «судного дня». Этот беспилотник входит в систему «Хруст», которая предназначена для оценки уровня загрязнения окружающей среды после нанесения ядерных ударов.

Кузякин объяснил, что такие системы особенно необходимы в первые часы после поражения, когда уровень радиации сохраняется на высоком уровне. Они помогут определить, где среди пожаров и завалов могут проехать машины и куда лучше эвакуировать раненых.

«Картина заражения неравномерна, и она будет меняться очень быстро. На этом этапе как воздух нужны быстрые и мобильные инструменты дистанционного зондирования», — пояснил он.

Эксперт подчеркнул, что дрон «судного дня» способен находится в воздухе до 20 минут. Его дальность работы составляет от 500 м в зонах сплошного заражения до 2 км в зонах переменного заражения. Системой можно управлять из бронетехники и автомобилей, не подвергая опасности жизнь пилота. Детали сценариев применения специального FPV-дрона пока не раскрываются, но работы над проектом активно ведутся.