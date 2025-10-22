Под руководством президента России Владимира Путина проведена плановая тренировка тренировка стратегических ядерных сил с привлечением их наземной, морской и авиационной составляющих. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Сегодня у нас плановая тренировка по управлению ядерными силами, как только что доложил министр обороны. Давайте начнем работать», — сказал президент, выйдя на связь с военными из ситуационного центра в Первом корпусе Кремля.

В ходе тренировки выполнены практические пуски межконтинентальных баллистических ракет и крылатых ракет воздушного базирования. Межконтинентальную баллистическую ракету «Ярс» запустили с испытательного космодрома Плесецк по полигону «Кура» на Камчатке, баллистическую ракету «Синева» — из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Брянск».

В тренировке участие также приняли самолеты дальней авиации Ту-95МС, они выполнили пуски крылатых ракет воздушного базирования.

На сайте Кремля сказано, что на тренировке был проверен уровень подготовки органов военного управления, практические навыки работы оперативного состава по организации управления подчиненными войсками.

Стратегические силы сдерживания являются компонентом российских Вооруженных сил. Их цель — сдерживание агрессии против России и ее союзников, а также разгром агрессора с применением различных видов оружия, в том числе ядерного. ССС включают в себя Стратегические наступательные силы (СНС) и Стратегические оборонительные силы (СОС). Формирование стратегических ядерных сил стартовало в 1950-х годах.

16 сентября Путин побывал на нижегородском полигоне «Мулино», где прошел основной этап российско-белорусских учений «Запад-2025». Тогда президент осмотрел беспилотники, военную технику, современное вооружение, в том числе пулеметные комплексы, гладкоствольное и снайперское оружие. Кроме того, Путин понаблюдал за активной фазой совместных стратегических маневров. По его словам, в общей сложности в мероприятиях по отработке практических действий приняли участие 100 тыс. человек и 25 иностранных делегаций.