Российские «Кинжалы» и «Искандеры» стали гораздо более эффективно бить по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины после проведенной модернизации, заявил Life.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, эти ракеты также стали более успешно обходить защиту американских ЗРК Patriot.

Так Дандыкин прокомментировал сообщение деловой газеты Financial Times о том, что если летом Украина перехватывала до 37% «Искандеров», то в сентябре этот показатель упал до 6%.

Эксперт напомнил, что гиперзвуковая ракета «Кинжал» практически неуязвима для средств ПВО, в том числе для американских «Патриотов». По его словам, баллистическая ракета «Искандер» и до модернизации была «достаточно эффективной», но теперь «ее возможности значительно возросли», а эффективность поражения увеличилась «даже при меньшей интенсивности ударов».

Дандыкин убежден, что сейчас российские ракеты успешно обходят имеющиеся в распоряжении украинских военных системы ПВО, количество которых к тому же в последнее время сократилось.

«Учёные и ракетчики оперативно уточняют данные и адаптируют решения. В итоге складывается ситуация, выгодная для нас и проблемная для противника. Это демонстрирует способность быстро адаптироваться к новым условиям и действиям противника, постоянно повышая эффективность», — констатировал военный эксперт.

Напомним, ранее FT со ссылкой на западных и украинских чиновников сообщила о резком падении успешности перехвата российских ракет системами ПВО ВСУ, в том числе американскими «Патриотами». Издание связало эту тенденцию с тем, что Россия провела модернизацию «Кинжалов» и «Искандеров».