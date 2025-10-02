Россия значительно модернизировала свои баллистические ракеты «Искандер», сделав их менее уязвимыми для систем ПВО, включая Patriot, сообщает Financial Times со ссылкой на украинских и западных чиновников. Как отмечает издание, если летом Украина перехватывала до 37% «Искандеров», то в сентябре этот показатель упал до 6%.

По словам собеседников FT, Россия «совершенствует свои баллистические ракеты для более эффективного поражения американских батарей Patriot».

Эту информацию газете также подтвердил первый замглавы украинского МИД Сергей Кислица. Он добавил, что союзники Киева должны помочь перекрыть поставки западных компонентов для ракет в Россию, в том числе через Китай.

Речь, как отмечается в статье, идет о комплексе «Искандер-М», который запускает ракеты с предполагаемой дальностью полета до 500 км, а также баллистических ракетах воздушного базирования «Кинжал» (преодолевают до 480 км).

«Теперь ракеты следуют по типичной траектории, прежде чем отклониться и перейти в крутое пикирование в конечной точке или выполнить маневры, которые “сбивают с толку и уклоняются” от перехвата Patriot», — пишет FT.

Данные о том, что теперь российские ракеты ведут себя иначе на «конечной фазе», отклоняясь от ранее установленных параметров атаки, подтверждаются докладом, составленным представителем Минобороны США за апрель-июнь 2025 года, говорится в материале.

В нем уточняется, что ВСУ лишь «с трудом могли последовательно использовать системы ПВО Patriot для защиты от баллистических ракет Москвы из-за недавних российских тактических усовершенствований, включая усовершенствования, позволяющие ракетам менять траекторию и выполнять маневры, а не лететь по традиционной баллистической траектории».

Один из собеседников издания назвал происходящее «переломным моментом для России».

При этом, подчеркивает FT, системы Patriot — единственные в арсенале Украины, которые могут перехватывать российские баллистические ракеты.

«В то время как Киев столкнулся с замедлением поставок систем ПВО из США, [российские] ракеты уничтожили ключевые военные объекты», — утверждает газета.

По словам действующих и бывших украинских чиновников, этим летом на Украине были разрушены или серьезно повреждены как минимум четыре завода по производству беспилотников в Киеве или рядом с ним. 28 августа был атакован предприятие, выпускающее Bayraktar.

По словам западных и украинских официальных лиц, Киев изменение тактики с Пентагоном и американскими производителями этих систем ПВО, чтобы усовершенствовать Patriot.