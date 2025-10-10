В настоящее время французское ядерное сдерживание предусмотрено «только для Франции». Об этом в специальном интервью RTVI заявил посол республики в России Николя де Ривьер. Дипломат прокомментировал заявления президента Польши Кароля Навроцкого о том, что Варшава поддерживает идею размещения ядерного оружия на территории страны, рассчитывая в этом вопросе на помощь Франции.

«На данный момент французское ядерное сдерживание относится исключительно к компетенции Франции. Оно было создано поэтапно 60 или 70 лет назад, по инициативе генерала де Голля, и его цель — защитить Францию», — заявил посол Франции в России Николя де Ривьер, отвечая на вопрос RTVI.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон вернулся к обсуждению идеи французского «ядерного зонтика»- возможности использовать ядерного оружия Пятой республики для защиты союзников в Европе.

«Последние годы нынешний президент господин Макрон открыл дискуссию о возможности расширить эту гарантию партнерам по Евросоюзу. Но пока речь идет только о возможности этот вопрос обсудить. На данный момент французское ядерное сдерживание только для Франции», — подчеркнул посол Франции.

Собственным ядерным арсеналом в Европе обладают три страны — Россия, Франция и Великобритания.

По данным неправительственной американской Ассоциации по контролю над вооружениями (ACA), у Франции есть 290 ядерных боеголовок. Из них развернуто 280, как следует из оценок Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) за 2024 год. Согласно открытым источникам, у Франции на вооружении находятся четыре атомные подлодки — они несут боевое дежурство на базе ВМФ на острове Иль-Лонг. А на нескольких французских авиабазах — Сен-Дизье, Истр и Авор — дислоцированы истребители, способные нести ядерное оружие.

Также Николя де Ривьер ответил на вопрос RTVI о том, готова ли Франция предоставить Польше системы ПВО, которые Варшава запросила у союзников после инцидентов с дронами.

«Франция сразу направила в Польшу два или три истребителя «Рафаль», чтобы уверить Польшу в своей солидарности в случае новых атак. Но не думаю, что сделали больше на данном этапе», — отметил посол.

При этом собеседник RTVI согласился, что сбивать дроны истребителями «Рафаль», вероятно, не лучшая идея.

«Нет, я тоже не думаю», — заключил Николя де Ривьер.