Разногласия США и Европы по поводу контроля над Гренландией и инициативы Дональда Трампа по созданию «Совета мира» в Газе сорвали согласование плана по восстановлению Украины после завершения боевых действий. Об этом пишет The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Газета The Telegraph сообщала, что президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский могут встретиться на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ), который проходит с 19 по 23 января в Давосе, чтобы обсудить детали будущего двустороннего соглашения о послевоенном восстановлении на сумму $800 млрд и гарантиях безопасности.

Однако шесть источников FT заявили, что решение данного вопроса отложено. В частности, США не направили своего представителя на ключевую встречу, которая должна была состояться вечером 19 января. Один из чиновников уточнил, что споры о Гренландии и «Совете мира» вытеснили обсуждения об Украине. По его словам, «настроения изменились, <…> Трамп перешел черту, и мы не можем делать вид, что все в порядке».

Другой собеседник газеты объяснил, что в настоящее время никто не заинтересован в том, чтобы публично демонстрировать прогресс с Трампом в данном соглашении. Кроме того, европейские чиновники утверждают, что не могут игнорировать действия Вашингтона в Гренландии и одновременно с этим сотрудничать с администрацией президента США по другим направлениям, включая российско-украинский конфликт.

При этом источники FT отметили, что план по восстановлению Украины «не откладывается в долгий ящик», он все еще может быть подписан позднее.

В начале января газета The Telegraph писала, что США и Украина планируют подписать двусторонне соглашение о послевоенном восстановлении на встрече мировых лидеров в швейцарском Давосе. По словам украинских чиновников, «план процветания» направлен на привлечение около $800 млрд в течение десятилетия на восстановление стране и ускорение ее экономики.

По утверждению Зеленского, соглашение обеспечит «восстановление экономики, восстановление рабочих мест и возвращение жизни на Украину». В начале декабря украинский лидер писал, что двусторонний документ о гарантиях безопасности «практически готов к окончательному согласованию на самом высоком уровне с президентом США». Позднее он заявил, что поедет в Давос только в том случае, если на форуме состоится подписание этого плана.

20 января Зеленский сообщил об отмене своего визита в Давос и подчеркнул, что «план процветания» и гарантии безопасности для Украины еще не готовы до конца.