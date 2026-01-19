Согласие Европейского союза на возможную продажу Гренландии США станет катастрофическим сигналом для Украины о реальных возможностях блока. Об этом сообщает The Guardian.

Газета отмечает, что, если блок окажется неспособен защитить суверенитет своего члена от внешнего давления, это продемонстрирует украинской власти, что он не может рассчитывать на поддержку ЕС.

Бывший премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сказал, что эта зависимость Евросоюза от Соединенных Штатов заставляет европейских лидеров неохотно критиковать Вашингтон. При подписании в 2025 году торгового соглашения с США, согласно которому ЕС принял 15-процентные тарифы на часть своих товаров, Брюссель рассчитывал сохранить поддержку Вашингтона Киеву.

Президент США Дональд Трамп к 1 февраля пообещал ввести пошлины на товары из государств, которые направили войска в Гренландию для проведения военных учений. По словам американского лидера, европейские страны, в отношении которых вводится пошлина, «приехали в Гренландию с неизвестными целями» и играют в «очень опасную игру». Трамп назвал происходящее «крайне опасной ситуацией» и обвинил эти страны в создании неприемлемого уровня риска для мира.

В ответ европейские страны рассматривают введение пошлин на товары из США на сумму €93 млрд.

Накануне Дания, Финляндия, Франция, Германия, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Великобритания составили совместное заявление после угроз Трампа ввести торговые пошлины против европейских государств, выступающих против его притязаний на Гренландию. В заявлении стран НАТО сказано, что укрепление безопасности в Арктике отвечает трансатлантическим интересам — и учения «Арктическая выносливость», которые были согласованы заранее, продиктованы этой необходимостью. Мероприятие, по их словам, проводилось при участии союзников и «никому не угрожало».

В начале января Трамп говорил, что Гренландия необходима Штатм с точки зрения обороны. В разговоре с The Atlantic он утверждал, что остров окружен российскими и китайскими кораблями.

Госсекретарь США Марко Рубио уточнил, что американский лидер не подразумевал военное вторжение в Гренландию в ближайшее время, а говорил о потенциальной покупке острова у Дании. Вместе с тем в Конгресс США был внесен законопроект об «аннексии Гренландии» и наделении ее статусом штата.