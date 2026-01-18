Восемь стран НАТО составили совместное заявление после угроз президента США Дональда Трампа ввести торговые пошлины против европейских государств, выступающих против его притязаний на Гренландию. Документ опубликовала пресс-служба правительства Германии.

Речь идет о Дании, Финляндии, Франции, Германии, Нидерландах, Норвегии, Швеции и Великобритании. В их заявлении сказано, что укрепление безопасности в Арктике отвечает трансатлантическим интересам — и учения «Арктическая выносливость», которые были согласованы заранее, продиктованы этой необходимостью. Мероприятие, по их словам, проводилось при участии союзников и «никому не угрожало».

В документе также выражена солидарность с Данией и народом Гренландии. Страны подчеркнули готовность к диалогу, в основе которого должны лежать принципы суверенитета и территориальной целостности. Тарифные угрозы, по их словам, подрывают трансатлантические отношения и могут привести к «опасному спаду».

«Мы будем продолжать действовать сообща и скоординированно в наших ответных действиях», — пообещали авторы заявления.

С 14 января Дания нарастила военное присутствие на территории Гренландии. Совместно с государствами — членами НАТО ею были запущены учения «Арктическая стойкость». Они проходили с 15 по 17 января. Их задача заключалась в отработке действий военнослужащих в условиях Арктики и усилении позиций НАТО в этом регионе.

Ранее Трамп сообщил, что с 1 февраля 2026 года вся продукция, поставляемая в США из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, будет облагаться пошлиной в 10%. С 1 июня ставка увеличится до 25%. Эти меры будут действовать до тех пор, пока стороны не договорятся о приобретении Гренландии, предупредил американский лидер

По его словам, США на протяжении многих лет поддерживали страны Евросоюза, не применяя таможенные сборы, однако теперь, по его мнению, «пришло время Дании отплатить добром», поскольку речь идет о глобальной безопасности. Он также утверждает, что Китай и Россия стремятся установить контроль над Гренландией, и «Дания ничего не сможет с этим поделать».

Кроме того, Трамп обвинил представителей восьми европейских государств в прибытии на остров «с неясными целями» и «создании неприемлемого уровня риска».