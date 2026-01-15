Новые угрозы Дональда Трампа в адрес Гренландии вызывают все большую тревогу в европейских столицах. Зависимая в военном плане от Вашингтона Европа лихорадочно ищет способы отговорить главу Белого дома от планов присоединить остров к США. Одной из таких мер станут совместные учения европейских стран на датских военных базах в Гренландии. Где именно они находятся и чьи еще войска размещены на острове — в материале RTVI.

Собачий холод

Гренландия с 1979 года — автономная территория Дании. Будучи ее частью, покрытый снегом остров находится под защитой НАТО, однако этот аргумент не останавливает Дональда Трампа в его желании включить территорию в состав США. К слову, идея эта далеко не нова: республиканец подумывал об этом еще во время своего первого срока в Белом доме.

По мнению Трампа, Гренландия жизненно важна для обеспечения национальной безопасности США в рамках создания «Золотого купола» — одного из центральных военных проектов республиканского Белого дома. Все в духе доктрины Монро (или, как ее стали называть на современный лад, «доктрины Донро»), согласно которой США имеют исключительное влияние на Западное полушарие. Именно там, а не в Восточном полушарии с Европой, географически располагается Гренландия.

Американский президент также предостерегал, что если не Штаты, то островом могут завладеть Россия или Китай, чьи корабли и подводные лодки якобы окружают эту территорию. При этом Трамп высмеял оборону Гренландии, сказав, что она состоит «из двух собачьих упряжек».

В действительности же глава Белого дома утрирует. Датские войска дислоцированы по всему острову, от северной станции Норд до юго-западного аэродрома Кангерлуссуак. В Нууке, столице автономии, находится штаб-квартира Арктического командования ВС Дании — этот датский военный орган отвечает за оборону Гренландии.

Между тем датчане и правда используют собачьи упряжки — для контроля гигантской территории Гренландского национального парка. Эту задачу в крайне суровых природных условиях выполняет военный патруль «Сириус». Подразделение работает группами по два человека, и в год оно задействует около шести таких специально подготовленных команд: патрулирование может длиться до 26 месяцев без перерыва или возвращения на базу.

Реакция Европы

На фоне агрессивной риторики Дональда Трампа в отношении острова главы МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен и Гренландии Вивиан Моцфельд (у датской автономии есть собственное министерство иностранных дел) встретились в Вашингтоне с госсекретарем США Марко Рубио и с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Однако к компромиссу они так и не пришли.

Разногласия сторон по гренландскому вопросу сохранились, если не усилились: прямо в преддверии переговоров 14 января Копенгаген объявил об увеличении своего военного присутствия в Гренландии и проведении военных учений под названием «Арктическая устойчивость».

В боевой подготовке на острове к Дании присоединятся ее несколько европейских союзников по НАТО, включая Германию, Норвегию, Швецию и Францию. На четверых страны, чье участие уже подтверждено, направят в Гренландию чуть более 30 военнослужащих: Париж — около 15, Берлин — 13, Стокгольм — трех, а Осло — двух. Целью учений станет изучение возможных военных мер по укреплению безопасности региона, и американские военные на них присутствовать не будут.

Незадолго до этого лидеры сразу нескольких европейских государств — Франции, Германии, Италии, Польши, Испании, Великобритании и Дании — отреагировали на слова Трампа поддержкой датского суверенитета и призвали США выстраивать коллективную безопасность в Арктике совместно с другими членами НАТО.

В то же время, по информации Bloomberg, Германия хочет предложить США объединить усилия в рамках миссии НАТО «Арктический страж» для совместного наблюдения и обеспечения безопасности в Арктическом регионе, включая Гренландию. Инициатива призвана снизить напряженность в европейско-американских отношениях, хотя и тут Трамп уже отметился, заявив, что именно НАТО должно возглавить… процесс присоединения Гренландии к США.

Между тем рост военной активности Копенгагена в пределах его автономной территории — процесс, начавшийся не вчера. Датские власти планировали укрепить свое военное присутствие в Гренландии и до второй победы Трампа на президентских выборах. А в сентябре 2025 года на острове прошли крупнейшие в его современной истории совместные военные учения Дании с ее европейскими союзниками Arctic Light 2025, участие в которых приняли более 550 человек.

Примечательно, что Копенгаген и в прошлом году не пригласил военных из США присоединиться к совместным учениям, хотя официально на них ждали главу Пентагону Пита Хегсета. А ведь американские военнослужащие соседствуют на гренландской территории со своими датскими коллегами: на северо-западе острова располагается космическая база США Питуффик, в прошлом известная как авиабаза Туле. Ранее RTVI писал, что этот объект находится ближе к Москве, чем к Вашингтону.

Старый договор для Трампа

Военное соглашение по Питуффику между США и Гренландией действует с 1950-х годов. Сегодня на этой базе служат примерно 150 американских военнослужащих. В число их основных задач входит контроль за системой раннего обнаружения пусков баллистических ракет.

Более того, со времен Холодной войны между США и Данией действует соглашение об обороне Гренландии, закрепившее военные позиции Вашингтона на северном острове. Как подчеркивает The New York Times, этот договор от 1951 года может сыграть на руку намерениям Трампа.

Как следует из документа, США имеют право «строить, устанавливать, обслуживать и эксплуатировать» военные базы по всей Гренландии, «размещать персонал» и «контролировать посадки, взлеты, стоянки, швартовки, перемещения и эксплуатацию судов, самолетов и плавучих средств».

Однако, по мнению опрошенных NYT экспертов, если США попытаются прикрыть масштабную переброску войск и потенциальную оккупацию Гренландии оборонным договором, то такие действия все равно будут считаться незаконными. Согласно поправке, внесенной в соглашение в 2004 году, перед любыми «существенными изменениями» в своей военной деятельности на острове Вашингтон обязан проводить консультации с датскими властями и правительством Гренландии.

Впрочем, публичные заявления и действия Трампа, в особенности захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро, демонстрируют его открытое пренебрежение к нормам международного права. Приближение промежуточных выборов в США могут лишь побудить главу Белого дома поскорее решить гренландский вопрос, пока обе палаты американского Конгресса контролируют республиканцы.