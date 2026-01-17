Президент США Дональд Трамп объявил 17 января о введении 10%-х пошлин в отношении восьми европейских стран, которые направили своих военных в Гренландию. Согласно заявлению главы Белого дома в соцсети Truth Social, пошлины начнут действовать 1 февраля, а с июня увеличатся до 25%.

Пошлина на «все товары, отправляемые в США», будет взиматься с Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Она будет действовать до тех пор, пока «не будет достигнуто соглашение о полном и абсолютном приобретении Гренландии» Соединенными Штатами, сказано в заявлении.

Трамп также отметил, что США «немедленно открыты» для переговоров с Данией и другими странами, которые, по его словам, «поставили под угрозу слишком многое», несмотря на многолетнюю «максимальную защиту» со стороны Вашингтона.

«Мы много лет субсидировали Данию, все страны Европейского союза и другие страны, не взимая с них таможенных пошлин или каких-либо других компенсаций. Теперь, спустя столетия, настало время Дании отплатить тем же — на кону мир во всем мире! Китай и Россия хотят завладеть Гренландией, и Дания ничего не может с этим поделать. В настоящее время у них есть две собачьи упряжки для защиты, одна из которых была приобретена недавно» — написал американский лидер.

По его словам, европейские государства, в отношении которых вводится пошлина, «приехали в Гренландию с неизвестными целями» и играют в «очень опасную игру». Он назвал происходящее «крайне опасной ситуацией» и обвинил эти страны в создании неприемлемого уровня риска для мира.

«Только Соединенные Штаты Америки под руководством президента Дональда Трампа могут играть в эту игру, и притом очень успешно! Никто не посмеет посягнуть на этот священный клочок земли, особенно учитывая, что на карту поставлена национальная безопасность Соединенных Штатов и всего мира. <…> Необходимо принять жесткие меры, чтобы эта потенциально опасная ситуация закончилась быстро и без вопросов», — сказано в заявлении.

США пытались осуществить сделку по покупке Гренландии более 150 лет, но Дания «всегда отказывалась», указал Трамп. Глава Белого дома выразил мнение, что остров нужен Штатам для эффективного применения американской системы ПРО «Золотой купол».