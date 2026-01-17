Объединенное арктическое командование Дании в Гренландии сосредоточено на противодействии возможной активности России, а не на защите от военных угроз со стороны США. Об этом заявил глава командования, генерал-майор Сорен Андерсен.

«Я сосредоточен не на США, вовсе нет. Мое внимание сконцентрировано на России», — приводит его слова Reuters.

Андерсен отметил, что в ближайшие годы союзники ожидают увеличения активности России, в связи с этим необходимо «начать подготовку и нарастить присутствие здесь, в Арктике, для защиты северной границы НАТО».

Вместе с тем Андерсен заверил, что вблизи Гренландии нет китайских или российских кораблей. Ближайшее российское судно, по его словам, зафиксировано в 310 морских милях (574,12 км) от острова и является научно-исследовательским.

«[Союзники по НАТО] хорошо представляют ситуацию здесь», — подчеркнул глава объединенного арктического командования Дании.

Андресен отверг возможность конфликта между союзниками по НАТО и заверил, что сотрудничество с американскими военнослужащими остается частным . В частности, арктическое командование пригласило США принять участие в учениях Arctic Endurance («Арктическая стойкость»), в ходе которых военные отработают свои навыки в арктических условиях.

Говоря о планах обороны Дании, Андерсен сообщил, что работа над ними ведется, но назвал это «обычным делом».

В начале января американский президент Дональд Трамп заявил, что Гренландия необходима США с точки зрения обороны. В разговоре с The Atlantic он утверждал, что остров окружен российскими и китайскими кораблями.

Госсекретарь США Марко Рубио уточнил, что Трамп не подразумевал военное вторжение в Гренландию в ближайшее время, а говорил о потенциальной покупке острова у Дании. Вместе с тем в Конгресс США был внесен законопроект об «аннексии Гренландии» и наделении ее статусом штата.

14 января Трамп призвал НАТО возглавить процесс присоединения Гренландии к США. Спустя несколько дней Великобритания выступила за разработку миссии «Арктический часовой» в рамках Североатлантического альянса для защиты Гренландии по аналогии с операциями НАТО в Балтике и Восточной Европе.

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер назвала Арктику воротами, через которые северный флот России якобы «может угрожать Великобритании, Западной Европе, Норвегии, а также США, Канаде» и «трансатлантической безопасности» в целом. По данным Politico, миссия «Арктический часовой» будет направлена на «противодействие российским угрозам» и одновременно с этим покажет Трампу приверженность Европы региону.