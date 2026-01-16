Великобритания поддерживает новую миссию НАТО «Арктический часовой» на фоне угроз президента США Дональда Трампа присоединить Гренландию. Об этом сообщила Mirror британский министр иностранных дел Иветт Купер.

По ее словам, операция в Арктике будет аналогична миссиям НАТО против России в Балтийском море и вдоль восточного фланга. Миссия охватит «весь Крайний Север», включая Гренландию, Исландию, Финляндию и все морские пути вокруг них, рассказала Купер Politico. Она не исключила возможности проведения военных учений НАТО в Гренландии.

Купер посетила базу на в Овербюгде на севере Норвегии, где дислоцируются элитные коммандос Королевской морской пехоты. Они проходят подготовку к выживанию и ведению боевых действий в суровых арктических условиях.

Глава британского МИД назвала Арктику «воротами, через которые Северный флот России может угрожать Великобритании, Западной Европе, Норвегии, а также США, Канаде» и «трансатлантической безопасности» в целом.

«Мы предлагаем разработать [миссию] “Арктический часовой”. У нас уже есть “Балтийский часовой” и “Восточный часовой”, которые обеспечивают координацию действий стран НАТО в конкретных районах, в конкретной географической области, в связи с конкретными угрозами», — заявила Купер.

Как пишет Politico, идея миссии «Арктический страж» заключается в военном сотрудничестве, направленном на «противодействие российским угрозам» и одновременно заверяющем Трампа в приверженности Европы региону.

По словам Купер, Великобритания ведет переговоры по этому вопросу с Норвегией и другими союзниками. Глава МИД добавила, что страны «осознают растущие и меняющиеся риски для безопасности в Арктике и необходимость коллективного реагирования на них в рамках альянса НАТО».

Купер подчеркнула, что Лондон не согласен с позицией США по Гренландии и уважает суверенитет острова как части Дании. «Но мы также считаем, что лучший способ укрепить безопасность Арктики — это объединение стран в рамках альянса НАТО», — сказала министр.

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде поддержал разработку миссии «Арктический часовой», однако заявил со ссылкой на разведданные, что вокруг Гренландии «не так много активности, как иногда о ней говорят». В частности, по его словам, там «практически нет военной активности со стороны России и Китая». «Гораздо больше активности происходит здесь, на севере, и мы очень внимательно следим за этим», — сказал Эйде.

Ранее западные СМИ писали, что планы создания совместной миссию НАТО «Арктический часовой» обсуждались в начале января между премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Президент США в свою очередь заявил, что НАТО «должно возглавить процесс завоевания» Гренландии, что сделает альянс «гораздо более грозным и эффективным».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что разговоры о планах запуска операции «Арктический часовой» рассматриваются как провокация западных стран, «которые пытаются насадить свои порядки и в этой части мира». Она предупредила, что попытки обострить ситуацию в Арктике и создать там угрозы для России будут иметь «самые серьезные последствия» для европейских стран.