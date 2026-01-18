Немецкие военные тайно покинули Гренландию всего через 44 часа после прибытия, сообщает Bild. Издание не исключило, что решение Берлина связано с заявлением президента США Дональда Трампа, который пообещал ввести пошлины против стран Европы, которые выступают против его планов по аннексии Гренландии.

По данным Bild, 15 солдат и офицеров бундесвера под руководством контр-адмирала Стефана Паули сегодня вылетели из аэропорта столицы Гренландии Нуука на Boeing 737. При этом накануне, 17 января, представители Минобороны Германии заявляли, что военные останутся дольше запланированного срока.

Военные прибыли из ФРГ в Гренландию по приглашению Копенгагена для участия в учениях и разведки возможностей для дальнейшего размещения войск. Миссия стартовала после провала встречи министров иностранных дел Дании, Гренландии и США в Вашингтоне в среду.

Накануне днем контр-адмирал Паули заявлял, что они обсудили с Данией (чьей автономной территорией является Гренландия) и другими партнерами возможности дальнейшего сотрудничества на месте. После этого группа связалась с Берлином и ожидала дальнейшего приказа.

По информации BILD, приказ о возвращении поступил рано утром из Берлина без каких-либо объяснений. Издание пишет, что все запланированные на 18 января встречи спешно отменили, и уже в 8:30 по местному времени солдаты были в аэропорту со всеми вещами, вылет состоялся в полдень. Солдаты провели на острове менее двух суток — с момента приземления до взлета прошло ровно 44 часа.

Издание предположило, что резкое решение Берлина может быть связано с объявлением Трампа о введении 10-процентных пошлин с 1 февраля на товары из восьми европейских стран — Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии — из-за спора вокруг Гренландии.

Президент США ранее заявил, что новая мера продлится до достижения соглашения о «полной и безоговорочной покупке Гренландии», а с 1 июня он угрожает поднять налог до 25%.

По мнению республиканца, Вашингтон долгие годы субсидировал Данию и страны ЕС, не вводя таможенные пошлины, но теперь «пришло время Дании отплатить добром», ведь «на кону мир во всем мире». Президент утверждает, что Китай и Россия хотят завладеть Гренландией, и «Дания ничего не сможет с этим поделать».

Он также обвинил представителей восьми европейских стран в том, что они прибыли в Гренландию «с неясными целями» и «создали неприемлемый уровень риска». На этой неделе европейские страны — участницы НАТО, включая Данию, договорились направить войска для усиления безопасности Гренландии.

«Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия совершили путешествие в Гренландию с неизвестными целями. Это очень опасная ситуация для безопасности и выживания нашей планеты. Эти страны, играющие в эту очень опасную игру, создали такой уровень риска, который неприемлем и неустойчив. Поэтому крайне важно, чтобы для защиты глобального мира и безопасности были приняты решительные меры, дабы эта потенциально опасная ситуация быстро и бесспорно завершилась», — написал Трамп в Truth Social.