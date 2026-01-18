Возможное вторжение США в Гренландию сделало бы российского президента Владимира Путина «самым счастливым человеком в мире» и стало бы «смертным приговором для НАТО». Об этом в интервью La Vanguardia заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

«Внутренняя и внешняя политика связаны как никогда раньше. Мы видим это каждый день. Украина, Газа, Венесуэла, Гренландия… Если сосредоточиться на Гренландии, я должен сказать, что вторжение Соединенных Штатов на эту территорию сделало бы Владимира Путина самым счастливым человеком в мире», — сказал он.

По его мнению, такие действия США в отношении острова, который является автономной территорией Дании, «легитимизировали» бы конфликт между Москвой и Киевом.

«Когда слышишь и читаешь определенные заявления, их нужно воспринимать серьезно. <…> Если бы США применили силу в Гренландии, это стало бы смертным приговором для НАТО. Путин был бы вдвойне счастлив», — отметил испанский премьер.

По мнению Санчеса, если Вашингтон действительно так обеспокоен по поводу безопасности в Арктике, то это следует обсудить в Североатлантическом совете НАТО. В сложившейся ситуации Европа должна ускорить процесс интеграции и создать общую оборону, подчеркнул он.

Премьер также выдвинул идею асимметричной Европы — когда группа стран может продвинуться вперед в создании единых европейских вооруженных сил с собственной оборонной промышленностью, не дожидаясь единогласного согласия всех 27 государств-членов ЕС. «Мы говорили об этом со своими европейскими коллегами, скажем так, абстрактно», — сказал Санчес.

Испанский лидер рассказал, что Мадрид уже увеличил оборонный бюджет в реальном выражении, участвует в общих инструментах финансирования и размещает войска сдерживания в Восточной Европе. Говоря о Гренландии, он уточнил, что решение об отправке испанских военных в регион не принято.

«Мы разговариваем с остальными вовлеченными странами и особенно с Данией на техническом уровне. Я поговорю об этом с лидером оппозиции и с парламентскими группами», — заявил Санчес.

Издание уточняет, что Дональд Трамп уже объявил дополнительные тарифы в размере 10% для восьми европейских стран, отправивших военных в Гренландию.

Отвечая на вопрос о военных расходах, испанский премьер категорически отверг требование США увеличить расходы до 5% ВВП.

«Это неприемлемо для Испании. Мы не будем сокращать социальную политику, здравоохранение, образование и науку, чтобы увеличивать военные расходы», — заявил он, добавив, что королевство со своими военными расходами чуть более 2% ВВП и так более чем выполняет требуемые обязательства.

Санчес привел в пример Данию, которая взяла на себя обязательство в 5%.

«И в какой ситуации находится сегодня Дания? Ее преследуют Соединенные Штаты. О чем мы говорим?» — отметил глава правительства Испании.

Относительно Венесуэлы премьер подтвердил, что Испания хочет активно включиться в процесс, который сейчас открывается в этой стране. Министр иностранных дел Испании уже беседовал по телефону с госсекретарем США Марко Рубио, добавил Санчес.

Премьер подчеркнул, что критика Мадрида в адрес Вашингтона всегда будет конструктивной и лояльной. «Говорили, что мы одиноки, когда объявили о признании палестинского государства. И сегодня все знают, что мы не одиноки в этом вопросе. Прокладывать путь иногда означает говорить вещи, которые могут показаться неудобными», — заключил Санчес.