Рассекреченные документы подтвердили то, что долгие годы считалось теорией заговора: американские военные действительно изучали возможность применения насекомых в качестве биологического оружия. На архивные материалы обратило внимание издание Daily Mail.

Согласно 69-страничному отчету Пентагона, в конце 1950-х годов американская армия реализовывала секретную программу под названием «Проект Беллвезер» (Project Bellwether). В ее рамках проводились полевые эксперименты: исследователи проверяли, насколько эффективно комары и клещи способны распространять инфекционные заболевания в жарком и засушливом климате.

Для опытов использовались комары вида Aedes aegypti — переносчики опасных болезней: лихорадки денге, желтой лихорадки, чикунгуньи и вируса Зика. Военные ученые хотели выяснить, можно ли применять зараженных насекомых против вражеских войск и населенных территорий.

В 1959 году на полигоне Дагуэй в штате Юта было проведено 52 полевых испытания с участием добровольцев из числа военнослужащих. Каждые десять солдат, сидевших в небольшом кольце, получали в среднем 40 укусов при воздействии сотни комаров. Результаты показали, что насекомые сохраняли способность кусать людей даже в климатических условиях, далеких от привычных тропических.

Проект не был первым в своем роде. В документах упоминаются более ранние программы — «Операция Дроп Кик» и «Операция Биг Базз». В ходе последней операции в 1955 году над преимущественно чернокожим кварталом Карвер-Виллидж (Carver Village) в Саванне (штат Джорджия) предположительно было сброшено 300 тысяч комаров, зараженных желтой лихорадкой, — с целью проверить, выживут ли насекомые после сброса с самолета.

О существовании программы догадывались и в СССР. В 1982 году советская «Литературная газета» опубликовала материал, в котором утверждалось, что биологи, завербованные ЦРУ, под видом борьбы с малярией выводят «особо ядовитых комаров». ЦРУ публично отвергало эти обвинения, называя их «нелепой советской пропагандой».

Рассекреченные материалы также дали новый импульс дискуссии об экспериментах с клещами. Доктор Роберт Мэлоун заявил, что изучил архивные документы, связывающие распространение болезни Лайма с опытами ЦРУ эпохи холодной войны. По его словам, в 1960-е годы в штате Вирджиния было выпущено более 282 тысяч радиоактивных клещей, а открытые эксперименты проводились на острове Плам — вблизи населенного пункта в Коннектикуте, где впервые была выявлена болезнь Лайма.

Мэлоун связывает эти эксперименты с более масштабной секретной программой «Проект 112», в рамках которой проводились десятки испытаний с целью изучить возможности насекомых как переносчиков патогенов в биологической войне.