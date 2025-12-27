Прямой потомок Екатерины II и князя Григория Потемкина Андрей Калагеорги заявил РИА Новости, что не планирует уезжать из России обратно в Европу или США.

«Я могу жить где угодно, у меня двойное гражданство. Но сейчас Россия просто расцветает, и я обожаю эту страну. Я отсюда уезжать не собираюсь», — сказал он.

По словам Калагеорги, он всегда считал себя «коренным русским человеком», хотя это, по его словам, провоцировало конфликты с ровесниками во время учебы в американской школе.

Предвзятого отношения в связи с американским происхождением собеседник РИА Новости, по его признанию, не испытывает. Калагеорги отметил, что жители России и США толерантно относятся к друг другу. Он выразил мнение, что американские граждане «не имеют ничего против россиян», которые, в свою очередь, могут шутить над американцами, не воспринимая их в качестве серьезной угрозы. «Я никогда не сталкивался здесь с такой позицией», — признался Калагеорги.

В настоящее время Калагеорги живет в Санкт-Петербурге и часто бывает в Москве, однако мечтает перебраться в Ялту. По его мнению, это может произойти в рамках бизнеса.

«Нужно иметь и деловые отношения, чтобы там обосноваться», — уточнил он.

Среди прочего, Калагеорги рассказал о деятельности Царскосельского императорского оркестра имени Екатерины Великой, соучредителем которого он является. Коллектив выступает уже около года, в его состав входит восемь человек, а с учетом приглашенных музыкантов — 30-40. Репертуар включает классику эпохи барокко и современные музыкальные произведения в симфонической обработке.

Калагеорги выразил надежду, что его оркестр примет участие в праздновании 300-летия со дня рождения Екатерины II в 2029 году. Это могло бы придать музыкальному коллективу официальный статус, считает собеседник агентства. «Я со своей стороны буду продвигать эту возможность», — сказал он.

Говоря о своих профессиональных планах, Калагеорги заявил, что они не связаны с музыкой. По его признанию, проработав 26 лет в финансовой сфере, он решил попробовать себя в области торговых отношений между Россией и странами БРИКС, однако подробностей не привел.

Андрей Калагеорги родился в 1967 году в Сан-Франциско (штат Калифорния). Российское гражданство ему предоставил президент России Владимир Путин в январе 2024 года.

В июле российское посольство в Париже передало в Москву письмо графа Петра Шереметева. В нем он написал, что хочет исполнить последнюю волю своего отца и вернуться в Россию, «чтобы провести здесь остаток своих дней и упокоиться в земле наших предков», в связи с чем просит помощи у Владимира Путина. В сообщении посольства Шереметев назван «потомком знатного российского рода, представители которого живут во Франции после Октябрьской революции». В сентябре графу исполнилось 94 года.