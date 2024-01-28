Театр LDM, расположенный в Санкт-Петербурге, переделал спектакль по книге Бориса Акунина* «Алмазная колесница». Об этом писатель сообщил на своей странице в Facebook**. Теперь постановка называется Reinvention-мюзикл «Марко Поло. Белый лотос», следует из размещенных на сайте театра афиш.

Там указано, что спектакль «родился» из произведения Акунина*, однако продюсеры решили переписать либретто, поменять главного героя с Эраста Петровича Фандорина на Марко Поло — потомка великого путешественника, “открывшего” Поднебесную для Европы, — и перенести место действия из Японии в «дружественный Китай».

По сюжету, разработанному театром, Поло занимает должность вице-консула Италии и пытается раскрыть заговор, организованный членами Белого Лотоса. Новую версию постановки в LDM назвали «реинвенцией».

Как напоминает Акунин*, «Алмазная колесница» шла в театре LDM на протяжении нескольких лет. Причем мюзикл, по его словам, был «дорогущим».

«Но вот на моих бедных российских театральных партнеров накатило цунами. Все театры уныло сняли мои спектакли из репертуара, а ЛДМ проявил смекалку. Чтоб не пропадало добро, они переименовали спектакль», — написал Акунин*.

Писатель добавил, что новости из российской театральной среды становятся «все любопытнее и любопытнее», и предложил другим отечественным институтам «ухватиться» за метод «реинвенции».

«Я бы даже зарегистрировал патент на эту грандиозную идею, да все равно права конфискуют», — посетовал Акунин*.

Писатель переехал с семьей в Лондон в 2014 году. Писатель неоднократно делал критические высказывания в адрес российских властей. В феврале 2022 года он осудил военную операцию на Украине. Впоследствии имя Акунина* убрали с афиш российских театров, где идут спектакли по его пьесам. В Минкульте тогда заявили, что это связано с «запросом», который «идет прежде всего от общества». Сам автор говорил, что подобные действия его «впечатлили», и назвал происходящее «театром абсурда».

В декабре 2023 года в Сети появилась запись разговора Акунина* c пранкерами Вованом и Лексусом, которые выдали себя за президента Украины Владимира Зеленского и бывшего министра культуры страны Александра Ткаченко. В беседе с ними писатель говорил, что не имеет «никаких обид и претензий» к позиции «хороший русский — мертвый русский», а напротив — относится к ней с пониманием.

Спустя несколько дней после публикации фрагментов из беседы Акунина* c пранкерами Следственный комитет возбудил в отношении писателя уголовное дело по статьям об оправдании терроризма (205.2 УК) и о распространении фейков про российскую армию (207.3 УК). Что именно стало поводом для возбуждения дела, не сообщалось.

Кроме того, на фоне заявлений Акунина* издательство АСТ приостановило продажу его книг. Одновременно с этим их отказались продавать некоторые крупные книжные сети и сервисы, в том числе «Читай-город» и «Литрес». В то же время в издательстве «Захаров», которое выпускало произведения писателя о приключениях сыщика Эраста Фандорина, прошли обыски.

В январе 2024 года Минюст России внес Акунина* в реестр иностранных агентов. До этого Росфинмониторинг внес писателя в список террористов и экстремистов. 26 января МВД России объявило Акунина* в розыск.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов

** деятельность Meta по распространению соцсети Facebook в России признана экстремистской и запрещена