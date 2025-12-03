Борис Акунин* (настоящее имя Григорий Чхартишвили) заочно осужден мировым судьей Таганского района Москвы Анны Логуа по обвинению в уклонении от обязанностей иностранного агента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). Суд приговорил его к одному году лишения свободы, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Поскольку в июле 2025 года писатель уже был заочно приговорен 2-м Западным окружным военным судом к 14 годам колонии строгого режима по делам о содействии террористической деятельности (ч. 1 ст. 205.1 УК РФ) и публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), мировой судья постановила полностью сложить эти сроки. В результате совокупное наказание для Акунина* составило 15 лет колонии строгого режима, из которых первые четыре года он должен отбывать в тюрьме, а оставшиеся 11 лет — в колонии строгого режима. Рассмотрение этого уголовного дела заняло один день.

Дополнительными мерами стали штраф в 200 тысяч рублей и запрет на администрирование интернет-сайтов на шесть лет. Мера пресечения для Акунина*, находящегося за рубежом, изменена с подписки о невыезде на заключение под стражу.

Суд установил, что в период с февраля по август 2025 года Акунин, внесенный в реестр иностранных агентов, разместил в своем телеграм-канале не менее 76 публикаций без обязательной маркировки. Ранее он уже дважды привлекался к административной ответственности за аналогичные нарушения.

Первый приговор был вынесен Акунину* в июле 2025 года. Основанием для возбуждения уголовного дела против него послужили, в частности, его разговор с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), представившимися украинскими чиновниками, а также публикация, в которой он выразил сомнение в «эволюционных изменениях в России», что было расценено следствием как оправдание терроризма.

После оглашения 14-летнего приговора писатель в своем телеграм-канале в ироничном тоне попрощался с читателями до 2043 года и заявил, что не признает решения суда.

Борис Акунин* — известный писатель и литературовед, автор популярных детективных циклов и исторических произведений. Несмотря на то что в 2022 году он стал самым продаваемым автором в России по версии «Литрес», в декабре 2023 года Росфинмониторинг внес его в перечень террористов и экстремистов, а Минюст признал иностранным агентом. Впоследствии его книги стали изымать из продажи, а театральные постановки по его произведениям — отменять.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов