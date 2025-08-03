Около 70 из 149 жертв теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» погибли из-за пожара. У них не зафиксировали огнестрельных или каких-либо других ранений, передает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

«Причина смерти — термоингаляционная травма (ожог верхних дыхательных путей) в сочетании с интоксикацией окисью углерода (угарным газом). Остальные погибли от огнестрельных ранений либо причину их смерти не удалось установить», — отмечается в документах.

Всего опасности подвергались не менее 1,9 тыс. посетителей «Крокуса», не получивших телесные повреждения. Из них почти 1,7 тыс. не обращались за медицинской помощью.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах рассказывал, что на телах некоторых погибших обнаружили колото-резаные раны. Это может говорить о том, что нападавшие также использовали ножи. Кроме того, такие повреждения могут указывать на поражение осколками или удары об острый предмет, пояснил собеседник ТАСС.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник». Четверо террористов открыли огонь по людям в фойе зрительного зала и других помещениях, после чего устроили пожар и скрылись. В результате погибли 149 человек, один пропал без вести. Пострадали 609 граждан, общий ущерб составил около 6 млрд рублей.

Ответственность за теракт в «Крокусе» взяла на себя террористическая организация «Исламское государство»*. Глава ФСБ Александр Бортников заявлял, что к атаке также причастна афганская ячейка группировки «Вилаят Хорасан»*.

ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела писал, что оружие для совершения теракта было привезено из Дагестана. По данным следствия, сообщники террористов — Зубайдулло Исмоилов и Шахромджон Гадоев добыли три автомата Калашникова, пистолет Макарова и более 1380 патронов, после чего оборудовали под них тайник в автомобиле. Кроме того, обвиняемые самостоятельно купили кухонные ножи и смартфоны накануне нападения.

Позднее ТАСС сообщил, что Шахромджон Гадоев в 2022 году был осужден судом Екатеринбурга за кражу. Ему назначили наказание в виде штрафа в 100 тыс. рублей.

В январе 2025 года глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин сообщил, что обвиняемыми по делу о теракте в «Крокусе» проходят 27 человек. Позднее секретарь Совбеза России Сергей Шойгу раскрыл, что задержаны 45 причастных к нападению на концертный зал. Большинству фигурантов грозят пожизненные сроки, некоторые предполагаемые соучастники были задержаны за рубежом.

В июне СК отчитался о завершении расследования теракта в «Крокусе», дела в отношении 19 человек были направлены в суд. По данным ведомства, теракт был спланирован и совершен «в интересах действующего руководства Украины с целью дестабилизации политической ситуации» в России.

ТАСС со ссылкой на показания одного из четырех основных фигурантов дела уточнял, что заказчиком теракта является «государственная структура Украины», а организатором — «Вилаят Хорасан»*.

*организация признана в России террористической и запрещена