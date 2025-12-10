В России нужно ввести единовременную денежную выплату на федеральном и региональном уровнях для семей, чьи дети родились в новогоднюю ночь. Таким мнением в беседе с «Абзацем» поделился политтехнолог и общественник Вадим Попов.

По его мнению, такая мера поддержки будет актуальна в условиях демографического кризиса и инфляции. Что касается суммы выплат, то они, по мнению эксперта, в федеральном масштабе могли бы составить 20 тыс. рублей, а на региональном уровне — 10 тыс. рублей.

Таким образом власти проявят внимание к семьям с детьми, а выплаты помогут родителям покрыть расходы на новогодние праздники, объяснил он.

Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина заверила, что в России «никто не покушается» на то, чтобы отменять материнский капитал на первого ребенка. По словам парламентария, ходили мнения о том, что перенос меры поддержки со второго ребенка на первого затормозило рождение вторых детей.

Однако, как подчеркнула Останина, уместнее было бы добавить выплату на второго, третьего и последующих младенцев, не трогая при этом маткапитал на первенца.

«И тогда это будет мотивирующей мерой. Поэтому не бойтесь, рожайте детей», — резюмировала депутат.

В октябре спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила переориентировать программу выдачи маткапитала на поддержку рождения третьего и последующих детей. Сенатор подчеркнула, что в настоящее время размер выплат на второго и последующих детей в России меньше, чем на первенца. По ее словам, программу следует перенацелить на поддержку многодетных семей. При этом, как она уточнила, такой подход должен сохраняться и в регионах.