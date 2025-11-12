В России пытаются решить вопрос о возможности расширения материнского капитала на третьего и последующих детей. Пока такая практика осуществляется только на региональном уровне. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Мы очень надеемся все-таки решить этот вопрос, например, для многодетных семей <…> Нужно отдать должное нашим регионам — очень многие из них уже сегодня ввели свои региональные материнские и семейные капиталы и выплачивают средства на третьего и последующих деток», — отметила она.

По словам депутата, говорить о дате изменений в выплатах маткапитала пока рано. Правительство занимает в этом вопросе консервативную позицию и идет на расширение «неохотно» из-за страха незаконного обналичивания денег, объяснила Бессараб.

Помимо всего прочего парламентарий напомнила, что с февраля 2026 года в стране запланирована индексация маткапитала на 6,8%. Выплата на первого ребенка составит 737 тыс. рублей. В случае, если семья ее не получит, то сумма сертификата на второго ребенка будет предусматривать 974 тыс. рублей, отметила Бессараб.

По ее словам, пособие на второго ребенка в 2027 году должно превысить 1 млн рублей.

В октябре спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала переориентировать программу выдачи маткапитала на поддержку рождения третьего и последующих детей. По ее словам, на сегодняшний день размер этой выплаты меньше, чем на первенца. Сенатор уточнила, что аналогичный подход необходимо сохранить в рамках выплат государственной поддержки в регионах.

Матвиенко также высказалась о семейной ипотеке, отметив, что она должна быть более гибкой. «Чем больше детей, тем ниже ставка», — добавила она.