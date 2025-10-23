Идея выплачивать россиянкам маткапитал оказалась очень удачной, но нужно думать о совершенствовании этой программы, заявил президент РФ Владимир Путин 23 октября на первом заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.

Глава государства напомнил, что идея создания программы маткапитала «когда-то пришла в голову» ему самому и членам тогдашнего правительства — и «оказалась очень удачной». Теперь, по его словам, «нужно думать о совершенствовании этого механизма».

«Мы стараемся его поддерживать, индексировать», — заявил Путин.

В целом, отметил президент, в России создан целый набор востребованных инструментов государственной поддержки семей с детьми, куда, помимо маткапитала, входят единые пособия и льготная ипотека. Эффективность всех принимаемых в этой сфере мер «необходимо постоянно анализировать», чтобы обеспечить их полную прозрачность, сделать максимально понятными и удобными для адресатов.

Путин подчеркнул, что этот комплекс мер соцподдержки должен работать проактивно и помогать россиянам реализовывать их мечты о «большой, дружной, многодетной семье». «Нам в целом необходимо постоянно анализировать эффективность всех принимаемых в сфере семейной политики мер», — обратился он к участникам Совета.

По словам президента, семья является фундаментальной основой российского общества и в этом статусе должна пользоваться «всемерной поддержкой» государства. При этом, подчеркнул Путин, нормой для России должны стать многодетные семьи, и все больше россиян склоняются к их созданию.

«По данным социологов, все больше наших граждан говорят о том, что хотели бы, чтобы их семьи были многодетными», — поделился глава государства с членами Совета.

Он привел данные социологических опросов о том, что в 2005 году оптимальным среди населения считалось иметь 2,4 ребенка на семью. Сейчас этот показатель превышает трех детей, отметил Путин, назвав тенденцию к изменению мнения россиян о многодетности «очень важной».

По словам президента РФ, именно за счет государственной поддержки традиций многодетности страна сможет ответить на «демографический вызов», с которым сейчас сталкивается весь мир. Среди других мер, эффективных для улучшения демографической ситуации, он перечислил увеличение численности коренных народов и развитие программ возвращения русскоговорящих соотечественников из-за рубежа.

«Решение демографических проблем, поддержка семьи — это задача всех, именно всех уровней власти — от федерального правительства до муниципалитетов», — подчеркнул российский лидер.

Обращаясь к россиянам, Путин призвал их не откладывать счастье деторождения на потом и обзаводиться потомством в молодости, поскольку «потом получается и оказывается, что лучшее время безвозвратно упущено для семьи».

При этом, подчеркнул президент, решение завести ребенка должно быть «частным, личным делом» его будущих родителей и приниматься без какого-либо стороннего давления. Государство же со своей стороны должно принять все возможные меры для того, чтобы появление ребенка повышало статус семьи, а не ухудшало условия ее жизни:

«Совместными усилиями нам нужно прийти к тому, чтобы люди, конечно, молодые, прежде всего, искренне стремились обрести счастье материнства и счастье отцовства, реализоваться в воспитании детей и были бы уверены в том, что государство в нужный момент окажет поддержку, что называется, подставит плечо».

В этом ключе, продолжил Путин, необходимо продолжить процесс донастройки системы мер господдержки молодых семей, в частности студенческих. По его словам, она должна функционировать таким образом, чтобы российской молодежи не пришлось выбирать «что-то одно» из деторождения, учебы и карьерного развития. Хотя совмещать воспитание ребенка с учебой или работой в любом случае непросто, «тем не менее это возможно», выразил уверенность президент.

Поэтому, сделал вывод Путин, российское государство должно поощрять все меры поддержки молодых семей, предпринимаемые в рамках системы образования — среднего и, прежде всего, высшего.