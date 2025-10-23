Программу выдачи маткапитала нужно переориентировать на поддержку рождения третьего и последующих детей. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

На заседании Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики сенатор подчеркнула, что в настоящее время размер маткапитала на второго и последующих детей в России меньше, чем на первенца.

Она предложила переориентировать программу на поддержку многодетных семей и стимулирование рождения третьего и последующих детей, уточнив, что такой же подход должен сохраняться и в рамках выплат маткапитала в регионах.

«И в целом должна быть идеология, на мой взгляд: все дополнительные меры поддержки — федеральные, региональные — должны быть сконцентрированы на поддержку рождения третьего, четвертого, последующих детей», — сказала Матвиенко.

Она также предложила сделать семейную ипотеку более гибкой, снижая ставку в зависимости от количества детей: «Чем больше детей, тем ниже ставка».

Говоря о «Семейной ипотеке», Матвиенко отметила, что эта программа позволила миллионам семей приобрести собственное жилье. Однако, продолжила сенатор, при более глубоком анализе становится ясно, что сегодня та превращается в «столичную ипотеку».

«Потому что более половины льготных кредитов, предназначенных для повышения рождаемости, приходится на Москву, Санкт-Петербург, Московскую, Ленинградскую области. Мы считаем целесообразным усовершенствовать этот инструмент», — заявила сенатор.

Она считает, что нужно создать условия для улучшения жилищных условий семей с детьми в их регионе. Эта мера, по ее мнению, также позволит стимулировать развитие жилищного строительства в субъектах России, включая малые города.

Говоря о строительстве инфраструктуры для семей с детьми, сенатор уточнила, что «семейноцентричность должна быть по всем направлениям». Например, должны быть современные детские площадки, «безбарьерная среда для колясок, комнаты матери и ребенка в учреждениях», перечислила она.

По ее словам, регионы и общественные организации также предлагают создавать специальные парковочные места для многодетных семей, аннулировать детский тариф в такси, поставить в аэропортах отдельные стойки регистрации для семей с маленькими детьми и так далее.

«А вообще, знаете, хочется помечтать. Когда у нас появятся возможности — вот родился в семье третий, четвертый ребенок, и государство дает ему квартиру или собственный дом. Конечно, к тому же получило бы развитие индивидуальное жилье, деревянное домостроение. Леса у нас много. Конечно, это была бы мечта каждой семьи, была бы точно мотивация рожать больше детей», — полагает спикер Совфеда.

Ранее в разговоре с ТАСС глава Национального объединения строителей Антон Глушков предложил расширить льготную ипотеку на молодые семьи без детей, так как они тоже, по его мнению, нуждаются в поддержке. Он считает, что нужно обсудить возможность выдачи льготных кредитов под обязательства на определенный срок.

Комментируя в беседе с RTVI слова Глушкова, президент Санкт-Петербургской палаты недвижимости, гендиректор агентства недвижимости «Бенуа» Дмитрий Щегельский назвал предлагаемую идею нереализуемым популизмом в интересах застройщиков. Также он призвал отменить льготную ипотеку, потому что такого рода программы, по его словам, уже привели к «перекосу» как на рынке недвижимости, так и в вопросе бюджетных трат.