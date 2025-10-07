Идея главы Национального объединения строителей Антона Глушкова выдавать льготную ипотеку бездетным семьям за обещание завести ребенка — это нереализуемый популизм в интересах застройщиков. Таким мнением в беседе с RTVI поделился президент Санкт-Петербургской палаты недвижимости, гендиректор агентства недвижимости «Бенуа» Дмитрий Щегельский.

В разговоре с ТАСС Глушков заявил, что, кроме многодетных семей, нужно предоставлять льготную ипотеку и тем, кто ими еще не обзавелся. По его мнению, в этой ситуации следует обсудить возможность выдачи «льготных ипотечных программ молодым семьям без детей под обязательства на какой-то срок». «Если в течение этого срока обязательства по рождению со стороны семьи не исполнены, они переходили бы на обычную рыночную ставку, если обязательства состоялись — ставка осталась бы льготной», — сказал собеседник агентства. Ранее с аналогичной идеей выступал вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

Щегельский в разговоре с RTVI заявил, что предложение Глушкова — это «чистой воды популизм».

«Понятно, что [это предложение] нереализуемо. По-моему, эти разговоры на самом деле время от времени всплывают уже последние несколько лет — то один депутат, то другой предлагает ввести эту меру поддержки будущих семей», — сказал он.

Эксперт отметил, что фьючерсные сделки под обещание завести ребенка больше похожи на работу в интересах застройщиков, демонстрирующую заботу об их будущем, но не о демографической ситуации в стране. Несмотря на то, что схожее предложение уже было реализовано в Венгрии, в России это вряд ли произойдет, вероятность этого незначительна, добавил Щегельский.

«Потому что денег, как мы знаем, в бюджете лишних нет, а выдавать деньги под обещания, наверное, слишком расточительно сегодня для бюджета. Мы больше видим сейчас разговоров даже о том, что [ситуация] уходит в сторону поддержки семей, у которых будет второй или третий ребенок, даже не первый. Поэтому я думаю, что это все — [просто] “поговорить”», — считает эксперт.

Собеседник RTVI также выразил уверенность в том, что подобные льготные программы имеет смысл свернуть, так как они привели к «перекосу» как на рынке недвижимости, так и в вопросе бюджетных трат.

«Всем уже понятно, что эта льготная семейная ипотека — совсем не для поддержки семей, а для поддержки застройщиков. Об этом открыто даже говорил президент на одном из своих заседаний с правительством. Поэтому давайте играть в открытую и просто отменим всю эту чушь. И пусть все живут в нормальных рыночных условиях», — заключил он.