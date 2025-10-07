Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) выступило в поддержку инициативы по предоставлению льготной ипотеки молодым семьям без детей при условии последующего рождения ребёнка в оговорённый срок. Об этом в интервью ТАСС сообщил президент организации Антон Глушков.

Он напомнил, что сейчас улучшить жилищные условия с господдержкой могут в основном семьи с детьми — особенно с тремя и более, — тогда как молодые пары без детей остаются вне системы льготного кредитования на покупку недвижимости.

Глушков отметил, что для изменения этой ситуации уже обсуждались возможные механизмы: например, предлагалось выдавать ипотеку по сниженной ставке с обязательством завести ребёнка в течение определённого периода. Если семья выполнит это условие, льготная ставка сохраняется; если нет — кредит переходит на рыночные условия, объяснил глава НОСТРОЙ суть этой схемы.

Он добавил, что такие ипотечные механизмы уже продуманы с технической точки зрения, однако их внедрение в практику зависит от наличия бюджетных ресурсов, поиск которых до сих пор остается под вопросом.

Глушков выразил надежду на то, что дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ РФ расширит возможности Минфина по перераспределению бюджетных средств и позволит расширить действующие льготные ипотечные программы. По его прогнозу, при стабилизации макроэкономической ситуации ставка может уменьшиться ещё на 2—3 процентных пункта, что создаст условия для стимулирования рождаемости через жилищную политику.

Ранее подобную идею озвучивал депутат Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков. В свою очередь замминистра финансов Иван Чебесков сообщал, что Минфин изучает возможность гибкого подхода к семейной ипотеке — например, снижение ставки до 4% при рождении третьего ребёнка.

Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщал, что в октябре-ноябре 2025 года в Госдуму планируется внести законопроект о пониженных ставках по семейной ипотеке в зависимости от числа детей. По его словам, один из вариантов этой законотворческой инициативы предполагает, что при рождении первого ребенка ставка по ипотеке составит 12%, после появления на свет второго — 6%, а с рождением третьего — 4%.