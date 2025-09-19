Законопроект о сниженных ставках по cемейной ипотеке в зависимости от числа детей может быть внесен в Госдуму в октябре-ноябре, сообщил RTVI глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

«Это будет законопроект. Допускаю, что он будет внесен осенью, в октябре-ноябре, чтобы он начал действовать с января 2026 года», — сказал депутат.

По его словам, варианты ставок по ипотеке для многодетных семей «еще обсуждаются, конкретных цифр еще нет, дискуссия идет».

«Один из вариантов, что при рождении первого ребенка [ставка составит] 12%, второго — 6%, третьего — 4%, но „лестница“ обсуждается. Есть разные предложения, говорить, какой вариант в итоге будет, конкретные цифры, я не готов», — отметил парламентарий.

Отвечая на вопрос, обсуждается ли размер ставки по ипотеке для многодетных семей в зависимости не только от числа детей, но и от региона выдачи, Аксаков сказал, что предлагаются разные идеи.

«Какая из идей будет заложена в документ, говорить пока абсолютно рано. Очень много участников дискуссии: и ЦБ, и Минфин, и Минстрой, и Минэкономразвития, и разные аспекты рассматриваются», — пояснил глава комитета Госдумы.

19 сентября на встрече с руководством думских фракций президент России Владимир Путин заявил, что льготная семейная ипотека будет сохранена. «Определенным категориям граждан, определенным территориям эта льготная ставка ипотеки должна сохраняться», — сказал глава государства.

На Московском финансовом форуме замглавы Минфина Иван Чебесков рассказал, что ведомство предложило механизм снижения ставки по семейной ипотеке в зависимости от числа детей. Он аргументировал это тем, что «есть запрос на то, чтобы семейная ипотека была более направлена на демографическое стимулирование, чтобы она была более адресной».

О введении дифференцированной процентной ставки по программе «Семейная ипотека» в зависимости от региона заявил в августе спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе рабочей поездки в Саратов и встречи с местными жителями.

В июле комитет Госдумы по защите семьи представил проект постановления, где депутаты рекомендовали Минфину и Минстрою рассмотреть вопрос о введении дифференцированных ипотечных ставок по семейной ипотеке.