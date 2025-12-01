В России никто не собирается отменять маткапитал на первого ребенка, слухам на эту тему верить не стоит. Об этом журналистам заявила глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина.

«Никаких оснований утверждать, что маткапитал отменят на первого ребенка, нет. Никто не покушается на то, чтобы отменять маткапитал на первого ребенка», — подчеркнула парламентарий.

Она уточнила, что ранее различные специалисты и демографы действительно говорили о том, что «перенесение маткапитала со второго ребенка на первого затормозило рождение вторых детей». Однако, продолжила Останина, лучше не трогать эту выплату на первенца, а «добавить на второго, платить на третьего, четвертого и пятого и так далее».

«И тогда это будет мотивирующей мерой. Поэтому не бойтесь, рожайте детей», — резюмировала депутат.

С 1 февраля материнский капитал проиндексировали. Теперь его размер составляет 690 тысяч рублей на первого ребенка и почти 222 тысячи рублей на второго. Программа маткапитала работает с 2007 года и продлена до 2030-го.

Споры вокруг выплат на первого ребенка

В октябре министр труда Антон Котяков заявил РБК, что модель маткапитала следует «актуализировать» таким образом, чтобы она больше стимулировала рождение вторых и последующих детей. По его словам, маткапитал выполнил свою задачу с 2007 по 2016 год, а перенос основной части выплаты на первенца в 2020 году помог замедлить снижение первых рождений, но не запустил рост вторых, хотя третьи рождения растут.

Котяков считает, что некоторые инструменты поддержки рождаемости утратили эффективность, и их нужно пересмотреть в пользу видоизмененного маткапитала, который станет доступен семьям независимо от кредитов — закредитованность, по мнению министра, сегодня серьезно сдерживает рождаемость.

В августе НГС сообщал, что в России сложилась неординарная ситуация: маткапитал на первого ребенка составляет 690 тыс. рублей, а на второго — всего 222 тыс. Это отчасти объясняет, почему семьи реже решаются на второго ребенка. Например, согласно данным Минтруда, из более 443 тыс. выданных сертификатов за восемь месяцев 2025 года 311 тыс. пришлись на первенцев.

Для разрешения этой ситуации Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования предложил при ежегодной индексации маткапитала направлять всю прибавку не на первого ребенка, а на второго и последующих детей. Аналитики считают, что нынешнее соотношение не стимулирует рождаемость, хотя материальная поддержка часто становится решающим фактором.

Ситуацию тогда прокомментировали в Госдуме. Например, глава комитета по труду Ярослав Нилов выступил за расширение возможностей использования сертификата: разрешить тратить его на платную медицину, лекарства и покупку отечественного автомобиля для многодетных семей, семей с детьми-инвалидами и жителей сельской местности.

Член комитета Госдумы по труду и соцполитике Светлана Бессараб предложила не трогать базовый капитал, а увеличить выплаты на третьего и последующих детей, а также снижать ставку семейной ипотеки с каждым ребенком: до 5% за третьего, 4% за четвертого и до нуля за пятого.

Первый замглавы комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая призвала сначала тестировать любые изменения в отдельных регионах — как в Нижегородской области, где ввели региональный маткапитал в миллион рублей на каждого ребенка, — и только потом распространять на всю страну.

В декабре 2024 года советник гендиректора ВЦИОМ Елена Михайлова сообщила, что рождаемость вторых детей в российских семьях снижается из-за переноса основной части материнского капитала с второго на первого ребенка.

Она также отметила рост числа четвертых и последующих детей в семье. Однако в целом, по ее словам, страна столкнулась с уменьшением числа женщин детородного возраста и снижением рождаемости. Михайлова подчеркнула, что сейчас власти активно ищут меры поддержки рождаемости.