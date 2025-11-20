В Дагестане участники преступной группы взяты под арест по обвинению в незаконном обналичивании средств материнского капитала на сумму, превышающую 68 миллионов рублей. Как сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ России по республике, расследование выявило масштабные мошеннические схемы с использованием подложных документов.

Уголовное дело было возбуждено следственным управлением МВД Дагестана по материалам, предоставленным Управлением «К» ФСБ России и УФСБ по региону. Расследование ведется по статье о мошенничестве при получении выплат, совершенном в особо крупном размере.

Следствие установило, что в течение 2023-2024 годов преступники придумали и реализовали схему незаконного обналичивания средств материнского капитала. Злоумышленники действовали в сговоре с представителями кредитно-потребительского кооператива. Они составляли фиктивные договоры займов и подделывали выписки из реестров жилищно-строительных кооперативов.

Эти документы использовались в качестве подтверждения несуществующих сделок по приобретению жилья, которое фактически никогда не покупалось владельцами сертификатов. Подложные бумаги направлялись в отделение Социального фонда России по Дагестану для получения выплат в рамках программы маткапитала якобы на приобретение жилья.

Как выяснилось, в преступную группу входили должностные лица регионального отделения фонда:

заместитель управляющего отделением К. С. Сайпулаев,

заместители начальника отдела установления средств материнского капитала С. М. Сайпулаев и Т. Х. Гайдалов,

руководитель клиентской службы отделения в Каспийске А. М. Абдалов.

В апреле 2025 года аналогичное уголовное дело расследовалось в Новосибирской области: там преступная группа занималась изготовлением поддельных свидетельств о рождении для подачи заявок на получение маткапитала. В результате 630 женщин незаконно получили эту выплату на территории 59 российских регионов. Пользуясь поддельными документами, они заявляли в МФЦ о рождении ребенка на дому, регистрировали этот факт и затем обращались в Соцфонд за деньгами.