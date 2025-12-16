Четверых подростков в возрасте от 14 до 17 лет задержали в Липецкой области за попытку устроить диверсию на магистральном нефтепроводе за денежное вознаграждение, сообщает ЦОС ФСБ России и представитель СК Светлана Петренко.

По данным ведомства ФСБ и СК, задержанные с помощью самодельного взрывного устройства планировали совершить диверсию на наземном участке магистрального нефтепродуктопровода „Транснефть — Дружба“ в Лебедянском районе Липецкой области.

В пресс-релизе сказано, что подростке в группе по поиску быстрого заработка в Телеграме в октябре 2025 года установили контакт с сотрудником украинских спецслужб. По его заданиям задержанные за вознаграждение совершали поджоги объектов транспортной и энергетической инфраструктуры, также они получили координаты тайника с взрывным устройством для диверсии на нефтепродуктопроводе.

Накануне ЦОС ФСБ сообщал о задержании десяти граждан России, совершавших поджоги служебных автомобилей сотрудников правоохранительных органов и противозаконные вмешательства в работу объектов энергетики и транспорта. По информации спецслужбы, задержанные действовали под руководством украинских спецслужб.

В конце ноября в ФСБ передавала о предотвращении террористической атаки на магистральном газопроводе в Серпуховском районе Московской области. Россиянин, завербованный украинскими спецслужбами, планировал пробурить грунт над газопроводом, после чего установить и активировать самодельное взрывное устройство, отмечает ведомство.