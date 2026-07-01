На территории России ежегодно происходит более 400 аномальных погодных явлений — то есть чаще раза в день. Об этом RTVI заявил ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев, сославшись на статистику Росгидромета.

По его словам, в конце ХХ века в стране ежегодно регистрировали от 150 до 200 аномальных погодных событий. За первые 20 лет ХХI века этот показатель увеличился до 371, а за последние 10 лет достиг 408,5. Основной вклад в этот рост вносят изменения в режиме осадков (ливни и засухи) и усиление ветровых нагрузок (штормы, ураганы, торнадо), отметил Киселев.

Нынешняя смертоносная жара в Европе и температуры выше +30ºС в некоторых российских регионах, включая столичный, вписываются в эту тенденцию и не являются чем-то уникальным.

«Когда на территории устанавливается температура выше климатической нормы по крайней мере на 5ºС и ситуация держится не менее 5 дней — это волна тепла. <…> Если вы посмотрите статистику, это не очень трудно найти. Что в Москве, что в Петербурге, что в каких-то других регионах — каждый год находятся периоды, когда устанавливается аномально жаркая погода и держится больше пяти дней», — сказал Киселев.

Классическим примером такой аномалии в российских широтах он назвал 2010 год, когда волна тепла охватила почти всю европейскую часть России и держалась около двух месяцев. Однако такие продолжительные волны случаются крайне редко, подчеркнул эксперт.

Киселев отметил, что усиление подобных тенденций характерно не только для волн тепла, но и для других видов погодных аномалий. Он сослался на данные страховых агентств, согласно которым в мире за последние 45-50 лет число таких событий увеличилось в три-четыре раза (хотя эта оценка основана не на научной статистике, а на размере ущерба).

По словам специалиста, этот рост обусловлен двумя ключевыми причинами.

«Первое — это антропогенный фактор, то есть изменение климата (в частности, потепление). А с другой стороны — сама климатическая система имеет некую внутреннюю изменчивость», — пояснил Киселев.

Он напомнил, что аномальные явления фиксировались и до начала активного влияния человека на климат: засухи и лавины случались много веков назад за счет внутренней изменчивости климатической системы. Однако их учащение в последнее время связано именно с антропогенным фактором, подытожил Киселев.