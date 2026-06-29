В первые дни июля, которые выпадают на середину недели, Москва и Подмосковье окажутся в зоне «аномальной» жары до 30 градусов и выше. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на главного специалиста портала «Метеоновости» Татьяну Позднякову и Гидрометцентр России.

По словам Поздняковой, уже в понедельник—вторник (29-30 июня) в столице могут объявить предупреждение о надвигающейся жаре. Надолго зной не задержится, но еще будет периодически накатывать в течение июля.

«Волны жаркой погоды не будут очень устойчивыми, будут чередоваться с волнами относительной прохлады. Но я думаю, что в июле предстоящая волна жары будет не последней», — цитирует ее портал.

Сильная жара пока установилась на крайнем западе и севере России, в частности, в Калининградской области. В воскресенье, 28 июня, на метеостанции Низовье в получасе езды от Калининграда был зафиксирован новый температурный рекорд +34,2 градуса. Предыдущий (+34) был установлен в 2019 году.

Как пояснила Позднякова, причиной этого является Азорский антициклон, который вызвал экстремальную жару в Европе. Обычно гребень этого антициклона простирается в более южном направлении, затрагивая Беларусь и Молдову, но в этом году он вытянулся от Европы до Калининградской области. В эту зону поступает перегретый воздух, который изначально господствовал в Северной Африке.

Зной в Калининградской области ослабнет в середине недели, когда ветер сменит направление с южного на юго-западное, рассказала синоптик.

МЧС предупреждает, что при первых признаках перегрева — покраснении кожи, сухости слизистых оболочек, сильной жажде — нужно немедленно перейти в тень или на ветер, не торопясь выпить много воды и по возможности поскорее принять душ, отмечает 360.ru.

Ранее в Беларуси метеослужба объявила красный уровень опасности из-за жары. В нескольких регионах страны столбики термометра поднялись до 39 градусов.

В Европе с 21 июня на фоне аномальной жары зарегистрировано 1,3 тыс. смертей сверх обычного уровня, сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. По его данным, от зноя страдают около 150 млн жителей континента. Число жертв теплового удара продолжает неуклонно расти.

Он заявил, что энергосистемы работают на пределе, и выразил особую тревогу в связи с тем, что жилые дома, школы и рабочие помещения в Европе изначально не были рассчитаны на такие температуры. На адаптацию инфраструктуры уйдут долгие годы, считает глава ВОЗ.