Идеальными посредниками для переговоров России и Украины могут быть страны БРИКС, поделился мнением в разговоре с «Лентой.ру» политолог, почетный профессор российской и европейской политики Кентского университета Ричард Саква.

«На данном этапе посредничество все же может помочь. В этом определенные услуги могут оказать партнеры России по БРИКС+ — прежде всего Китай, Индия, Бразилия и ЮАР», — отметил он.

В то же время он считает очень важным прямой диалог между Россией и Украиной. Однако в ближайшей перспективе он вряд ли возможен, поскольку пропасть между странами очень велика, убежден Саква.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южноафриканская республика (ЮАР), Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Саудовская Аравия и Эфиопия.

Потенциальные переговоры России и Украины

В середине июня президент России Владимир Путин выдвинул Украине несколько условий для начала переговоров об урегулировании конфликта. В частности, он потребовал вывести войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также отказаться от членства в НАТО. В Киеве эти условия назвали ультимативными.

После вторжения ВСУ в Курскую область Путин счел бессмысленными переговоры с теми, кто «без разбора наносит удары по мирным людям» или «пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики».

Газета The Washington Post (WP) 17 августа сообщала, что атака на Курскую область сорвала якобы планировавшиеся непрямые переговоры между Москвой и Киевом при посредничестве Катара. В Офисе Зеленского в разговоре с изданием подтвердили, что переговоры в Катаре планировались, но сроки их проведения были перенесены в связи с «ситуацией на Ближнем Востоке». При этом официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что «срывать было нечего», поскольку никакие переговоры между странами не ведутся.

В конце августа The Kyiv Independent со ссылкой на источник писал, что украинские власти планируют подготовиться к возможным переговорам с Россией этой осенью. Зеленский после переговоров с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которые состоялись в Киеве 20 сентября, заявил, что «поставить точку в войне» поможет второй «саммит мира». Его Украина планирует организовать в 2024 году.

«Мы все в Европе одинаково заинтересованы в мире. Мир — это не замораживание войны, не любые манипуляции международным правом и моралью. Мир должен быть надежным и таким будет. Я в этом уверен», — подчеркнул украинский лидер.