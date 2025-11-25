США прикладывают усилия, чтобы исключить Европейский союз (ЕС) из полноценного переговорного процесса по Украине. Таким мнением с «Лентой.ру» поделился замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Он отметил, что ранее Вашингтону удавалось не включать ЕС в полноценный переговорный процесс путем проведения «определенных консультаций» с европейскими лидерами.

Шаповалов оценил вероятность исключения ЕС из переговоров как очень высокую. Он отметил, что Россия не хочет участия Европы , а переговоры с Москвой — «ключевой элемент процесса».

«В этом смысле мы не видим пока трехстороннего формата с участием США, России и Европы и, скорее всего, не увидим», — предположил он.

Отстранение Европы от разрешения конфликта станет «серьезным военно-политическим и дипломатическим поражением», а также укажет на слабость позиции ЕС, резюмировал политолог.

После переговоров американской и украинской делегаций в Женеве стало известно, что в первоначальном мирном плане США, включавшем 28 пунктов, осталось 19. По данным Bloomberg, среди исключенных позиций оказалась разморозка российских активов, против которой выступили европейские страны. В России отметили, что считают любые действия с замороженными активами неправомерными и готовят ответные шаги на случай их изъятия.

Как уточняет Bloomberg, часть пунктов, присутствовавших в исходном варианте плана, перенесена на следующие этапы переговоров. По информации агентства, эти вопросы собираются оформить в отдельные документы для дальнейшего обсуждения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 ноября назвал ситуацию вокруг переговоров «информационной вакханалией». Он отметил, что появляется «много разнородных сведений», но Кремль не намерен вести «мегафонную дипломатию» и будет ждать сигналов от США.

По словам Пескова, в Москве понимают, что между США и Украиной действительно идут контакты и что первоначальный мирный план был изменен. При этом он не исключил, что американский вариант все же может стать основой для будущих обсуждений.

Сообщения CBS News и Financial Times о встрече российской делегации в Абу-Даби с министром армии США Дэном Дрисколлом Песков обсуждать не стал. Ранее американские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что часть переговоров состоялась в понедельник, 24 ноября, а следующий раунд намечен на вторник, 25-го.