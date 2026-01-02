Россия должна добиваться от «всех организаций» признания терактом атаку на кафе и гостиницу в Херсонской области, иначе Украина может не понести за это наказания. Таким мнением в беседе с «Лентой.ру» поделился политолог, военный эксперт Олег Глазунов.

«Мировое сообщество не признает это как преступление», — отметил он.

По мнению эксперта, президенту США Дональду Трампу не нужны «лишние расследования». Несмотря на то, что отношения Москвы и Вашингтона «более-менее складываются», он останется на стороне Запада и «не будет играть в наши ворота».

Политолог подчеркнул, что резолюции ООН в настоящее время носят рекомендательный характер, а потому не работают. В связи с этим Евросоюз, который всегда выступает на стороне президента Украины Владимира Зеленского, «никогда не признает» трагедию в Хорлах военным преступлением, считает Глазунов. Это, по его словам, могло бы свидетельствовать о том, что ЕС «покрывает военного преступника».

Не исключено, что и союзники Москвы промолчат в этом вопросе, предположил собеседник издания. Для них важнее защита собственных национальных интересов, объяснил он. Таким образом, резюмировал эксперт, Россия может остаться одна и самостоятельно справляться с тем, что случилось.

Ранее полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в соцсети X написал, что «мирные переговоры срываются», отметив, что погибли десятки мирных жителей.

В ночь на 1 января Вооруженные силы Украины нанесли массированный удар по кафе и гостинице в селе Хорлы Херсонской области. По данным Следственного комитета России, в результате атаки погибли 27 граждан, включая двоих детей. Еще 31 человек был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по факту совершения теракта.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что список фамилий погибших опубликован на официальном сайте правительства региона. На данный момент установлены личности девяти человек.

Ранее он доложил о случившемся президенту России Владимиру Путину, который, в свою очередь, согласился с тем, что преступление можно поставить в один ряд с одесским Домом профсоюзов по жестокости, бесчеловечности и цинизму. 2 и 3 января в Херсонской области объявлен траур.