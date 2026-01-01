В ночб на 1 января украинские беспилотники ударили по гостинице и кафе Херсонской области. В результате погибли не менее 24 человек, среди них — ребенок, еще более 50 человек получили ранения, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
В момент атаки в здании находились люди. Удар дронов вызвал сильный пожар, который удалось локализовать лишь к утру.
Всего в авиаударе были задействованы три БПЛА, один из дронов был с зажигательной смесью.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».
Местные власти и глава республики Крым Сергей Аксенов выразили соболезнования семьям погибших и заявили о готовности оказать необходимую помощь пострадавшим.