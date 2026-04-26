В западноафриканской республике Мали обострился военный конфликт, в котором поддержку правительственным силам оказывают российские военные из Африканского корпуса. 25 апреля стратегические объекты в крупных городах Мали подвергись скоординированным атакам, предположительно убит министр обороны. Российские военные отчитались о срыве «сирийского сценария» в Мали. Подробности ― в материале RTVI.

Против малийских военных, которые захватили власть в 2020 году в результате переворота, выступили повстанцы-туареги из «Фронта освобождения Азавада» (ФОА) и связанные с «Аль-Каидой»* боевики-джихадисты из «Группы поддержки ислама и мусульман» (JNIM).

25 апреля антиправительственные силы атаковали военные базы, аэропорты и стратегически важные районы в столице Мали Бамако, городах Кати, Гао, Кидаль, Мопти и Севаре. В ФОА объявили о захвате Кидаля и частичном взятии под контроль Гао. Также якобы достигнуто соглашение о безопасном выводе армии Мали и Африканского корпуса из Кидаля, заявил AFP представитель туарегов.

Кидаль до ноября 2023 года на протяжении более чем десяти лет находился под контролем повстанцев. Впоследствии малийская армия отвоевала его при поддержке российских военных из ЧВК «Вагнер».

JNIM в свою очередь заявила о полном или частичном захвате Мопти, Севаре, Гао и Кидаля. Anadolu передает со ссылкой на очевидцев, что в воскресенье нападавшие отступили на 50 км от Мопти, а в Севаре вернулись силы малийской армии.

ФОА и JNIM впервые публично подтвердили, что совместно готовили атаку. Это признание открывает новую опасную главу в малийском конфликте, пишет Jeune Afrique. AFP называет нападения самыми масштабными с момента прихода военных к власти в Мали. Le Monde пишет, что среди журналистов и дипломатов в последние дни циркулировали слухи о готовящейся атаке со стороны JNIM.

Правительство Мали вечером 25 апреля сообщило о 16 раненых и нескольких погибших среди мирных жителей и военных. Точное число жертв не называлось. Малийская армия заявила, что «несколько сотен» боевиков убиты.

В Бамако на три дня введен комендантский час с 21:00 до 06:00. На дорогах, ведущих к аэропорту, установлены контрольно-пропускные пункты, ведется досмотр транспортных средств.

Покушение на главу Минобороны

В гарнизонном городе Кати вблизи Бамако в результате теракта погиб министр обороны Мали Садио Камара, утверждают Al Jazeera, RFI, Jeune Afrique другие СМИ. Официального подтверждения этой информации не поступало.

25 апреля возле резиденции министра взорвался заминированный автомобиль под управлением смертника. Взрыв был таким мощным, что резиденция Камары полностью разрушилась, пишет Africa Report.

Камара был доставлен в больницу Бамако, вокруг которой выставлено оцепление из солдат, передает AFP со ссылкой на медицинский источник и очевидцев. Anadolu объясняет усиление мер безопасности тем, что в частной клинике Бамако лечится некий высокопоставленный военный, имя которого не разглашается. Помощники Камары в свою очередь отрицают, что он получил ранения.

В Кати, который считается одним из самых безопасных мест в стране, также находится резиденция фактического главы Мали Ассими Гоиты. Он был эвакуирован в безопасное место и не пострадал, сообщает репортер Al Jazeera Николас Хаке.

Предполагаемая смерть Камары наносит серьезный удар по вооруженным силам республики, поскольку министр — одна из самых влиятельных фигур правящего режима. Некоторые даже рассматривали Камару как возможного будущего лидера Мали, отмечает журналист Al Jazeera.

Le Monde описывает Камару как «ключевого игрока в альянсе между Россией и Мали».

«Камара стал приоритетной целью для боевиков не только из-за статуса, но и из-за приписываемых ему западными медиа тесных связей с российскими силовыми структурами. Считается, что именно он был ключевым инициатором „приглашения“ в страну ЧВК „Вагнер“, а затем и Африканского корпуса МО РФ», — пишет телеграм-канал «Африкарь».

Заявления российской стороны

МИД России выразил обеспокоенность происходящим в Мали, назвав действия антиправительственных сил «террористической вылазкой». В подготовке боевиков могли участвовать западные силовые структуры, заявили в МИДе.

«Действия террористов создают непосредственную угрозу для стабильности дружественного России малийского государства и могут иметь самые негативные последствия для всего окружающего региона», — говорится в сообщении ведомства.

МИД сослался на данные посольства России в Бамако об отсутствии пострадавших среди россиян. Министерство рекомендовало соотечественникам воздержаться от поездок в Мали.

Африканский корпус сообщил, что в Мали была предпринята попытка государственного переворота, однако российским военным «удалось предотвратить „сирийский сценарий“».

В нападении на государственные объекты и правительственные силы участвовали украинские и европейские наемники в Африке, которые применяли ПЗРК западного образца Stinger и Mistral, говорится в заявлении российских военных.

Африканский корпус отразил попытки захвата президентского дворца и ключевых объектов в Бамако, «удержал все значимые позиции и аэродромы, отразил атаки террористов, а также оказал поддержку союзникам в Кати», добавляется в сообщении.

По данным Африканского корпуса, потери среди боевиков превысили 1 тыс. человек и сто единиц техники. Среди российских военнослужащих есть раненые, их число не указывается.

Телеграм-канал «Военный осведомитель» утверждает, что среди военных Африканского корпуса есть потери, но подробностей не приводит. Паблик также выложил видео предполагаемого вывода российских сил с «некоторых позиций».

«Рыбарь» уточняет, что на кадрах запечатлена эвакуация раненых и части тяжелой военной техники с базы в Кидале. Боевики согласились на организацию гуманитарного коридора только после того, как понесли «тяжелейшие потери» при попытке штурма лагеря, отмечает паблик.

Попавшая на видео автоколонна — «лишь малая часть» российского контингента, подчеркивает телеграм-канал. Основная часть военных, как утверждается, остается на объекте, «удерживая позиции и находясь в готовности к возобновлению активных боевых действий».

При этом «Рыбарь» указал на неспособность вооруженных сил Мали дать отпор боевикам без российского присутствия.

«Однако бесконечно латать дыры русскими штыками невозможно — малийскому руководству пора переходить от пассивного созерцания к тотальной реформе разведки и управления, иначе следующий синхронный удар может стать для республики фатальным», — пишет «Рыбарь».

В канале Fighterbomber утром 26 апреля появилась информация о потере российского вертолета в Африке.

«Экипаж и мобильная огневая группа, находившаяся на борту, погибли. Предварительная причина — внешнее огневое воздействие. (ЗРК)», — говорится в посте.

Африканский корпус не комментировал эти данные.

Военкор ВГТРК Евгений Поддубный написал в воскресенье, что исламисты «продолжают нести потери на всех направлениях, которые противник выбрал для атак», а российские военные «продолжают сдерживать наступление».

* организация признана террористической и запрещена в России