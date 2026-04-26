В России сложилась «очень непростая» ситуация в экономике, заявил ИС «Вести» заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин.

По его словам, экономическому развитию мешает дефицит ресурсов и кадров. Кроме того, «медленно идут структурные изменения, а также недостаточно быстро происходит внедрение технологий, указал Орешкин.

В планах правительства выработка шагов для ускорения восстановления экономики, отметил помощник президента.

На вопрос, влияют ли ограничения в интернете на ситуацию в экономике, Орешкин ответил, что показатели, вызванные «отрицательным эффектом экономической динамики», не связаны с этим фактором.

«Есть другие, гораздо более значимые факторы, которые оказывают влияние на экономику», — добавил он.

До этого Орешкин заявил о «возврате и реинкарнации плановой экономики в лучшем ее виде».

«Автоматизация управленческих процессов. Кто не цифровизовался, отстал от современной реальности на десятки лет. Данные все в цифре. Сейчас автоматизируются институты, транзакции, то есть взаимоотношения человека не с природой, а взаимодействие человека с человеком», — сказал он, выступая на лекции в рамках открытого экспертного диалога «Высшее образование в новую технологическую эпоху» (цитата по ТАСС).

В середине апреля президент России Владимир Путин заявил на совещании с членами правительства и руководителями ведомств в Кремле, что экономическая динамика снижается уже два месяца подряд. Он в частности отметил, что за январь—февраль ВВП сократился на 1,8%, тогда как обрабатывающие отрасли, промышленное производство и сфера строительства «оказались в минусе».

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя совещание по экономическим вопросам с участием президента, заявил, что «такого грустного заседания давно не видел». По его словам, депутаты ранее предупреждали, что экономика «провалится неизбежно», а если срочно не принять меры, то «по осени нас ждет то, что случилось в 17-м году».

«Мы не имеем права это повторять. Все ясно, есть конкретный опыт. Давайте принимать решения», — сказал Зюганов.

В декабре 2025 года Путин называл снижение темпов роста отечественной экономики «сознательным шагом» властей в борьбе с инфляцией и «платой за сохранение качества экономики и макроэкономических показателей».

Согласно подсчетам Минэкономразвития, ВВП России в феврале снизился на 1,5%.