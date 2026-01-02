Количество погибших во время массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на кафе и гостиницу в Херсонской области возросло с 24 до 27 человек. Возбуждено уголовное дело по факту совершения теракта (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ), сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По версии следствия, в ночь на 1 января ВСУ нанесли массированный удар беспилотниками, снаряженными боеприпасами, по кафе и гостинице в селе Хорлы Херсонской области. В этот момент в заведениях находились не менее 100 мирных граждан, включая персонал и посетителей.

Как уточняет ведомство, в результате теракта погибли 27 граждан, среди которых — двое детей. Еще 31 человек был госпитализирован, включая пять несовершеннолетних.

Следователям и криминалистам удалось найти фрагменты нескольких дронов, которым сейчас назначены медицинские, генетические, взрывотехнические и пожаротехнические экспертизы. В ведомстве резюмировали, что всех причастных к преступлению представителей ВСУ установят и привлекут к уголовной ответственности.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал о 24 погибших и более 50 пострадавших, включая шестеро детей. Тогда он поставил это преступление в один ряд «с одесским Домом профсоюзов».

По данным бывшего кандидата в президенты Украины, политика Олега Царёва, кафе и гостиница были атакованы тремя беспилотниками. Первый — промазал, второй, оснащенный боеприпасом с картечью, — изрешетил людей, а третий сжег все термосмесью.

Он отметил, что БПЛА заранее кружили в окрестностях кафе, чтобы нанести удар в определенный момент — когда граждане будут слушать новогоднее обращение президента России.

В МИД России назвали удар спланированным, уточнив, что он был направлен против мирных жителей.

2 и 3 января в Херсонской области объявлен траур.