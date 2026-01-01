В новогоднюю ночь украинские дроны ударили по зданию кафе в поселке Хорлы Херсонской области. В результате налета погибли как минимум 24 человека. Что об атаке БПЛА пишут российские политики и общественники — в материале RTVI.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко

Нет оправданий цинизму и звериной жестокости киевской верхушки, принимающей решение об убийстве безоружных людей в праздничную новогоднюю ночь.

Они точно знали, что там мирные отдыхающие, семьи с детьми, и атаковали осознанно.

Мы имеем дело с абсолютным нравственным уродством. С созданиями, органически лишенными связи с внутренним нравственным законом, которым наделил Господь человека. И потому не имеющими никакого морального права представлять власть в нормальном обществе, претендовать на поддержку в народе. Тем более у них не должно быть политического будущего.

Этот акт бездуховности наряду с известными гонениями на веру и церковь, наряду с отменой на Украине поистине всенародных и традиционных праздников, наряду с поддержкой нацизма еще раз убеждает в правоте наших изначально заявленных требований и укрепляет нас в настрое на скорейшее достижение всех целей СВО.

Ждем отчетливой реакции осуждения от мирового сообщества, от лидеров государств.

Скорбим вместе с близкими погибших. Разделяем их горе. Скорейшего выздоровления раненым, сил их родным.

Государство сделает все необходимое для поддержки.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо

Это преступление по своей сути — один ряд с одесским Домом профсоюзов.

Один из беспилотников был с зажигательной смесью. Теми самыми смесями летом киевские боевики жгли наши поля.

Теперь они целенаправленно сожгли людей.

Вот так выглядит «мир», к которому, по словам Зеленского, он стремится.

Особый цинизм в том, что удар был нанесен после работы разведчика — почти под бой курантов.

Из-за мощнейшего пожара спасти больше людей не удалось. Пожар ликвидировали только под утро.

Глава Крыма Сергей Аксенов

Кровавое преступление озверевших украинских нацистов в новогоднюю ночь: удар по мирным людям в Херсонской области. Десятки погибших и пострадавших. Нет слов, чтобы выразить нашу скорбь и боль…

Приношу самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Крым готов оказать нашим соседям и братьям всю необходимую поддержку.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев

Сейчас уже известно о 24 погибших, среди которых есть ребенок, и 50 пострадавших. Цифры уточняются. Сейчас врачи борются за жизни пострадавших. Укротеррористы напали на мирных людей, которые встречали Новый год — практически под бой курантов. Один из беспилотников был с зажигательной смесью. То есть задача была не просто нанести удар, задача была целенаправленной — сжечь как можно больше мирных людей…. Это циничное и чудовищное преступление.

Уважаемый Владимир Васильевич, жители Херсонской области! От имени всех севастопольцев и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибших. Пострадавшим — скорейшего выздоровления. Севастополь скорбит вместе с вами.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн

Нет никаких слов, чтобы выразить всю боль и несправедливость от того, что произошло сегодня ночью в Херсонской области.

Украинская хунта в очередной раз на крови показала, что для них не существует ничего человеческого. Ударить в новогоднюю ночь по кафе, где отдыхали люди. Где были дети. Эта мерзкая жестокость просто не укладывается в голове!

Курская область скорбит. Для наших соседей, как и для всей страны, это чудовищная, страшная потеря. Светлая память всем, кого не стало. Самые глубокие слова соболезнования родным погибших. Всем раненым — как можно скорее оправиться и встать на ноги.

Без наказания это варварское преступление не останется.

Глава ДНР Денис Пушилин

Противник сознательно и цинично ударил по мирным жителям в праздник, в который раз продемонстрировал свою террористическую сущность. Много погибших и пострадавших… Желаю скорейшего выздоровления раненым. Готовы оказать необходимую поддержку. Донецкая Народная Республика — с жителями Херсонской области в этот тяжелый час.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий

В результате целенаправленной атаки противника на гостиницу на побережье Черного моря погибли 24 человека, среди них один ребенок. Более 50 человек пострадали. И это предварительные цифры… Преступление киевских нацистов поражает своим цинизмом и хладнокровием — ударные беспилотники с зажигательной смесью были направлены на гражданский объект, где находились женщины, дети…

В этой ужасной трагедии мы рядом, Запорожская область с Херсонщиной. Готовы оказать всю возможную помощь, которая может понадобиться. Сил потерявшим родных, скорейшего выздоровления пострадавшим.

Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин

Враг ночью атаковал кафе и гостиницу на побережье Черного моря на полуострове Хорлы. По меньшей мере 24 человека погибли. Более 50 человек пострадали, много детей.

Это крупнейшее военное преступление, совершенное бандой Зеленского и киевской военщиной.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Ночью на Банковой гуляли по-новогоднему: ВСУ атаковали кафе в Херсонской области, 24 человека погибли и более 50 ранены, пять детей госпитализированы.

Так коллаборационисты с Западной Украины сжигали людей в белорусской деревне Хатынь. Сгоняли людей в амбары и поджигали. А кто выбирался — расстреливали. Разница в том, что тогда, 85 лет назад, нацисты не прикрывались защитой детей и преданностью демократии. Они просто жгли людей и добивали их прикладами, закапывали заживо и штыками протыкали не задохнувшихся.

Сегодня этот звериный почерк мы видим в исполнении Киевского режима. Та же неонацистская ненависть, то же расчеловечивание в геометрической прогрессии, то же глумление над святым.

Сегодня на утренний стол с круассанами и яйцами пашот президентам и премьер-министрам стран коллективного Запада должны лечь отчеты о том, как потрачены миллиарды их налогоплательщиков, сколько новогодних подарков куплено на них для убийства мирных жителей, как они соучаствовали в уничтожении детей.Обвиняем в этом всех, кто спонсирует террористических ублюдков

на Украине! Обвиняем в убийстве детей и уничтожении мирных жителей! Обвиняем в растлении украинской государственности, превратившейся в машину для убийств! Обвиняем!

Депутат Госдумы Виталий Милонов

Почерк настоящих террористов в духе Шамиля Басаева. Это, без преувеличения, страшный и циничный акт террора, совершенный под бой курантов.

Такие действия выходят за рамки любого понимания — организаторы и исполнители должны быть уничтожены, как бешеные собаки.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян

Хозлы заживо сожгли 25 человек прямо в херсонском кафе, под бой курантов.

Узнаю небрата Колю.

Они не просто военные преступники, они садисты, достойные своих духовных отцов — гестаповцев.

Выловлен будет каждый. Выловлен, зачищен и выпотрошен.

На этот раз ни в какой Аргентине отсидеться до старости не получится. Нет уже в мире таких аргентин.