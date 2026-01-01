В новогоднюю ночь, 1 января 2026 года, несколько беспилотников ударили по заведению общепита в Херсонской области.
В результате атаки погибли 24 человека. Еще более 50 человек получили ранения. Среди пострадавших — шестеро несовершеннолетних, один ребенок погиб.
Разрушенные ударом БПЛА кафе и гостиница расположены в селе Хорлы Каланчакского муниципального округа Херсонской области.
«Это преступление по своей сути — один ряд с одесским Домом профсоюзов», — заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Бывший кандидат в президенты Украины, политик Олег Царёв привел в своем телеграм-канале хронику ночной атаки. По его данным, первый беспилотник фугасного типа промазал и упал около кафе. Это спасло тех, кто успел эвакуироваться. Второй дрон был оснащен боеприпасом с картечью, которая изрешетила находившихся внутри людей. Третий БПЛА сжег здание и людей термосмесью. В результате многие останки практически невозможно опознать.
МИД России заявил, что удар был спланирован заранее и был сознательно направлен против мирного населения.
«Нет сомнений, что атака была спланирована заранее, БПЛА целенаправленно били по месту скопления мирных граждан в момент празднования Нового года», — говорится в сообщении ведомства.
МИД также разместил фотографии с места ночного налета.
Олег Царёв отметил, что БПЛА заранее кружили в окрестностях кафе, чтобы выждать момент и нанести удар около полуночи, когда гости заведения слушали новогоднее обращение Владимира Путина.
Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт»).
2 и 3 января в Херсонской области объявлен траур.