В новогоднюю ночь, 1 января 2026 года, несколько беспилотников ударили по заведению общепита в Херсонской области.

В результате атаки погибли 24 человека. Еще более 50 человек получили ранения. Среди пострадавших — шестеро несовершеннолетних, один ребенок погиб.

Разрушенные ударом БПЛА кафе и гостиница расположены в селе Хорлы Каланчакского муниципального округа Херсонской области.

«Это преступление по своей сути — один ряд с одесским Домом профсоюзов», — заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Бывший кандидат в президенты Украины, политик Олег Царёв привел в своем телеграм-канале хронику ночной атаки. По его данным, первый беспилотник фугасного типа промазал и упал около кафе. Это спасло тех, кто успел эвакуироваться. Второй дрон был оснащен боеприпасом с картечью, которая изрешетила находившихся внутри людей. Третий БПЛА сжег здание и людей термосмесью. В результате многие останки практически невозможно опознать.

МИД России заявил, что удар был спланирован заранее и был сознательно направлен против мирного населения.

«Нет сомнений, что атака была спланирована заранее, БПЛА целенаправленно били по месту скопления мирных граждан в момент празднования Нового года», — говорится в сообщении ведомства.

МИД также разместил фотографии с места ночного налета.

Олег Царёв отметил, что БПЛА заранее кружили в окрестностях кафе, чтобы выждать момент и нанести удар около полуночи, когда гости заведения слушали новогоднее обращение Владимира Путина.

Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт»).

2 и 3 января в Херсонской области объявлен траур.