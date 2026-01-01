В первые часы 2026 года ВСУ нанесли удар беспилотниками по поселку Хорлы Каланчакского муниципального округа Херсонской области. В результате сгорело кафе, в котором шло празднование Нового года, погибли как минимум 24 человека, десятки были ранены. Что об атаке БПЛА пишут российские военкоры и военблогеры — в материале RTVI.

Экс-сотрудник пресс-службы Минобороны России Михаил Звинчук, телеграм-канал «Рыбарь»

Удары под куранты. По сообщениям властей Херсонской области, в новогоднюю ночь враг нанес целенаправленный удар БЛА по гражданским объектам в селе Хорлы. Три дрона поразили кафе и гостиницу на побережье Чёрного моря, где находились мирные жители. Атака была нанесена почти под бой курантов.

По предварительным данным, пострадали 53 человека, из них 24 человека погибли, среди погибших и пострадавших — дети. Один БЛА нес зажигательную смесь, из-за чего возник мощный пожар. Многие люди не смогли выбраться и погибли в огне, тушение продолжалось до утра.

Ключевой деталью стала работа разведывательного дрона перед ударом — цель была подтверждена заранее. Произошедшее квалифицируется как террористический акт, возбуждено уголовное дело.

Появились также сообщения о повторном ударе по первым пришедшим на помощь людям. Кроме того — над населенным пунктом вновь замечен разведывательный БЛА.

В течение ночи дежурные расчеты ПВО перехватили и уничтожили 168 украинских БЛА над регионами России и акваторией Черного моря, еще несколько дронов были сбиты утром 1 января.

Помимо гражданских, целями стали и объекты инфраструктуры — несколько БЛА были перехвачены в районе Ильского НПЗ, а также нефтебаза в Людиново.

Политик Олег Царёв

Пытался разобраться в истории с ударом в новогоднюю ночь по ресторану в Херсонской области, где, по предварительным данным, погибли 24 человека. В сети расходится версия, будто в заведении отдыхали высокопоставленные херсонские чиновники и российские военные.

Есть так же версия, что это фальсификация. Что никакого удара на Новый Год не было. Что это фото старого сгоревшего кафе, которое якобы сейчас использует Россия, чтобы нанести ответный удар по Украине.

По той информации, которую мне удалось собрать, трагедия действительно произошла, и в ресторане были самые разные люди, всего около 100 человек и никаких больших чиновников или заметных высокопоставленных военных там не было.

Во-первых, посетители были одеты в гражданскую одежду. Во-вторых, собрались случайные люди — место считалось хорошим, там вкусно готовили, и народ просто бронировал столики на новогодний банкет. Если чиновники и были, то максимум на уровне района. Не исключено, что среди гостей могли оказаться и военные — регион прифронтовой, — но из тех, кто выжил и кого сейчас опрашивают, понятно, что речь не о каких-то высоких чинах.

Есть и конкретные человеческие истории. Например, одна женщина приехала из Петербурга; в момент удара она вышла покормить ребёнка, и они оба остались живы и даже не пострадали.

По свидетельствам, первый беспилотник фугасного типа промахнулся и упал рядом с кафе; когда это произошло, люди начали выходить из здания — и, по оценке очевидцев, если бы не этот промах ВСУ, погибших могло быть примерно вдвое больше. Затем последовал удар боеприпасом с поражающими элементами (картечью): помещение и находившиеся внутри люди были буквально изрешечены мелкими осколками. Третий удар был с термосмесью — температура оказалась такой, что многие сгорели до неузнаваемости; по некоторым останкам можно судить о том, что это ребёнок, только по размеру.

Поскольку это не ракеты, а БПЛА, то они не могли вылететь с Украины и точно по времени долететь до цели, они кружили, чтобы нанести удар практически в полночь, когда посетили кафе слушали новогоднее поздравление Владимира Путина.

Сейчас до конца не ясно, кто именно погиб: списков нет, а экспертиза останков только начинается.

Военкор Александр Коц

Людоедский теракт от ВСУ в Новый год. Как в Белгороде.

Киевский режим устроил «ремейк» обстрела Белгорода 30 декабря 2023-го, в котором погибли 25 человек. В первую ночь 2026-го ВСУ ударили дронами по кафе и гостинице в Хорлах Херсонской области. Погибли 24 человека, более 50 пострадали, из них пятеро — дети. Такое количество жертв можно объяснить боевой нагрузкой дронов — мощным зарядом взрывчатки и больших количеством поражающих элементов. Их специально запускали, чтобы убить как можно больше мирных.

Судя по всему, кровавые теракты на Новый год становятся у Украины кровавой традицией, больше напоминающей ритуальное жертвоприношение. А чего еще ждать от государства, просроченный президент которого в поздравлении нации с Рождеством желает смерти другому человеку? И о каких мирных переговорах с ним теперь вообще может идти речь?

Военкор Алексей Живов

Сегодня телеграм-каналы начали пестрить сообщениями формата: «в ответ на теракт куда-то нанесены удары по всей Украине»…Кто, куда, почему? Били по террористам? По кафе? По тем, кто отдает приказы? Если каждый раз в ответ на теракты куда-то наносят удары, то почему теракты продолжаются и становятся все более дерзкими и кровавыми? Киев за время СВО совершил десятки успешных покушений и массовых терактов, мы когда-нибудь признаем его террористическим режимом, или будем делать вид, что с этими парнями в принципе можно договориться? А если в следующий теракт они убьют 1000 мирных? 10000 мирных?

Выглядит так, как будто мы не нашли ответа на террор, а если проводятся мероприятия по защите, вроде ограничения связи или охлаждения банковских переводов, то от них опять же первым делом страдают наши собственные граждане. Киевский режим сделал терроризм системным элементом войны с Россией. При полном одобрении союзников. Они обнаглели настолько, что после атаки элементов ядерной триады, начали уже покушаться на президента России и сжигать кафе полные людей. Быть может настало время какого-то системного ответа с понятными целями?

Военкор Юрий Котенок

Дата меняется, а укронацизм — нет. ВСУ начали год с террористического удара по Херсонской области. Украинские дроны атаковали кафе и гостиницу.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщает о 24 погибших и 50 раненых. Многие сгорели заживо.

После удара украинские беспилотники не давали работникам экстренных служб приступить к ликвидации пожара и спасению раненых.

Репортер ВГТРК Андрей Руденко

Сатанисты как всегда показали свое истинное лицо…

Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Херсонской области, 24 человека погибли, более 50 пострадали, сообщил губернатор Сальдо.

Здесь желание только одно, найти каждого причастного к данному преступлению и уничтожить.

Военблогер Сергей Колясников, телеграм-канал Zergulio:

И даже в Новый год укронацисты напомнили нам, что их надо истребить, по другому с этими нелюдями никак. Соболезнования семьям…

Военкор Александр Сладков

За 12 лет войны Украины против русских людей тактика ВСУ стала четкой: чем больше у них неудач на фронте, тем настойчивее украинские военные бьют по нашим мирным жителям.

Так было в Донбассе с 2014 года. Это изуверы. Нам предстоит еще долгая борьба за нашу безопасность. Запад выбрал себе в нукеры самых подходящих и кровавых исполнителей.

Новогодние удары ВСУ по мирным людям, это еще одно подтверждение, ВСУ — садисты и верные слуги Запада.

Шакалы дергают медведя за усы.