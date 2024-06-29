Популярный поэт Геннадий Ракитин, от имени которого в соцсетях публиковались стихи о российской военной операции на Украине, оказался фейком, а приписанные ему произведения — адаптированным переводом творчества нацистов 1930-х годов. При этом с аккаунтом Ракитина до его разоблачения успели «подружиться» депутаты Госдумы и члены Совфеда.

Страница Z-поэта «ВКонтакте» доступна до сих пор. На черно-белом аватаре изображен пожилой мужчина в белой рубахе. Как выяснилось, «фото» сгенерировано нейросетью, и если его увеличить, то можно заметить, что борода мужчины сливается с шеей.

Первая запись в аккаунте гласит, что «особые времена требуют особых решений».

«Создал себе страницу. Буду публиковать свои стихи. Надеюсь, мой труд не пропадет даром», — написал владелец аккаунта в июле прошлого года.

После этого там стали появляться стихи на военную тематику, иногда в сопровождении фотографий президента России Владимира Путина (к примеру, «Перед портретом»). Одно стихотворение проиллюстрировано картинкой с фразой «Все для победы», другое — с буквой Z и надписью «Работайте, братья!».

Разоблачение Ракитина произошло 28 июня, когда в его аккаунте появилось сообщение: «Геннадий долго издевался над z-стихами на стене <…>».

Авторы фейкового аккаунта в беседе с петербургским изданием «Бумага»* объяснили саморазоблачение поэта усталостью от проекта. Знакомый с ними журналист-расследователь Андрей Захаров* заявил, что создатели Ракитина хотели, чтобы стихи «в итоге доползли до магазинов», но у них «больше нет сил вести» аккаунт.

Как Ракитин получил признание

В друзьях у Ракитина насчитывается более 2,1 тыс. человек, и среди них почти сотня депутатов Госдумы (в том числе зампред комиссии по депутатской этике Евгений Ревенко и глава комитета по делам семьи, женщин и детей Нина Останина), около тридцати сенаторов (в частности, Дмитрий Рогозин и Андрей Клишас), советник президента Елена Ямпольская, другие Z-поэты и военкоры.

Один из создателей проекта пояснил, что сначала Ракитин добавлял в друзья «разных общественников и просто случайных людей».

«Когда набралась критическая масса из известных имен, пошли по депутатам и другим знаменитостям. В раскрутку мы не вложили ни копейки», — утверждает он.

Кроме того, творчество Ракитина было оценено жюри конкурсов Z-поэзии, которые, как отметил Захаров*, «сейчас проводятся повсеместно». Так, например, поэт вышел в полуфинал 18-го всероссийского конкурса патриотической поэзии имени Твардовского в номинации «Стихи о защитниках Родины», после чего ему прислали грамоту.

Кроме того, журнал «Москва» отобрал опубликованное в аккаунте Ракитина стихотворение «В святую ночь» для участия в конкурсе «Патриотический верлибр». Произведения фейкового поэта также перепечатывали небольшие Z-каналы, отметил Захаров*.

Откуда взялись стихи

По словам Захарова*, все 18 стихотворений, опубликованных от имени Ракитина, представляли собой адаптированный (с измененными деталями) перевод немецких пропагандистских стихов 1930-х годов.

К примеру, в стихотворении «Безымянный солдат ЧВК» автор обращается к «неизвестному брату из ЧВК», тогда как автор оригинала — член НСДАП Генрих Анакер — адресовал стихи «безымянному штурмовику».

Немецкий оригинал посвященного президенту стихотворения «Перед портретом» был написан штурмовиком и членом НСДАП Герибертом Менцелем, который размышлял, что «значит быть сыном Германии».

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