Сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова наградили высшим золотым орденом общественного признания республики «Почетный гражданин Дагестана №1», присвоив ему соответствующее звание. Об этом сообщает «РИА Дагестан».

Согласно публикации, сенатора наградили орденом за «выдающийся вклад в социально-экономическое развитие республики», а также за помощь в благотворительной и гуманитарной деятельности. Решение об этом единогласно приняли Союз общественных объединений Дагестана «Защитник Отечества» и Дагестанский фонд регионального мнения.

По данным «РИА Дагестан», награждение связано с открытием в Махачкале парка имени поэта Сулеймана Стальского, которое состоялось в субботу, 12 октября. Парк был восстановлен и реконструирован при финансовой поддержке Керимова, говорится в публикации.

Во время церемонии открытия парка звание «Почетного гражданина города Махачкалы» вручили также жене сенатора, главе благотворительного фонда «Иман» Фирузе Керимовой.

Глава Дагестана Сергей Меликов в своем телеграм-канале написал о вкладе Керимова в создание парка и поблагодарил его за помощь. По словам главы региона, сенатор участвует в благотворительных проектах республики на протяжении многих лет.

«Это лишь одно из множества добрых дел Сулеймана. О его отношении к родной республике, вкладе в развитие Дагестана, сострадании к землякам мы знаем не понаслышке. И главное — каждый его поступок идет от сердца, а не совершается для пиара», — говорится в публикации.

Меликов отметил, что дружит с Керимовым много лет. По словам главы региона, сенатор является «порядочным, скромным, сострадательным человеком». В конце поста глава региона добавил, что весь Дагестан поддерживает Керимова.

10 октября глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что намерен объявить кровную месть сенатору Сулейману Керимову, а также членам комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Ризвану Курбанову и Бекхану Барахоеву. По словам чеченского лидера, эти парламентарии хотели отобрать бизнес основательницы компании Wildberries Татьяны Ким (Бакальчук), а также якобы планировали убить его самого.

Вскоре после этого Ризван Курбанов заявил, что не участвовал в подготовке покушения на Кадырова. Депутат выразил уверенность в том, что «придет время и справедливость восторжествует».

В конце июля Кадыров выступил с обращением, в котором заявил о попытке «наглого рейдерского захвата» компании Wildberries со стороны «братьев Левана и Роберта Мирзоян», а также «нескольких известных кавказцев». Глава Чечни поддержал мужа основательницы компании, Владислава Бакальчука, которому принадлежит 1% акций маркетплейса. Его жена Татьяна впоследствии заявила, что объединение компаний было согласовано с супругом, подала на развод с ним и сменила фамилию на девичью.

18 сентября возле московского офиса Wildberries в Романовом переулке произошла стрельба, в результате которой погибли два охранника компании. По делу об инциденте были арестованы 30 человек. Бакальчук заявил, что остается на свободе благодаря Кадырову. Ему предъявлено обвинение по статьям об убийстве, покушении на убийство, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и самоуправстве.