Западные компании делали попытки переуступить России права на освоение и разработку месторождений в Гренландии, но российские компании сочли это невыгодным. Об этом в специальном интервью RTVI рассказал посол в Дании Владимир Барбин.

«Да [редкоземы в Гренландии есть]. Но надо представлять, что редкоземы есть и у нас, доступ к ним гораздо легче, проще, дешевле, нежели на Гренландии. На Гренландии абсолютно отсутствует инфраструктура, то есть требуются колоссальные вложения для разработки, освоения этих месторождений», — объяснил Владимир Барбин.

По словам главы российской дипмиссии, ранее «были розданы десятки лицензий на разведку, освоение месторождений на острове, но 99% из них так и остались лишь лицензиями на бумаге, никакой практической деятельности не ведется».

Посол России также рассказал, что, западные компании проводили мероприятия по разведке нефтегазовых месторождений, которые были обнаружены на острове.

«Но, опять-таки, их добыча крайне-крайне недешевая. Были попытки переуступки этих прав на освоение и разработку месторождений углеводородов российским компаниям, но российские компании сочли это дело экономически невыгодным», — заключил Владимир Барбин.

Ранее младший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Никита Липунов в разговоре с RTVI отметил, что Гренландия чрезвычайно богата природными ресурсами, «за которые сейчас идет огромная конкуренция».

«В первую очередь, речь идет о редкоземельных металлах. И по этой причине Гренландия представляет большой интерес для Вашингтона», — объяснил эксперт.

По его словам, в Гренландию в 2010-х годах пытался зайти Китай, но примерно в 2018 году китайские компании были вынуждены покинуть остров и свернуть все проекты по добыче редкоземельных металлов, «поскольку американцы надавили на датские власти».