Украина открыла второй фронт в Африке, не имея возможности победить Россию на поле боя, заявил в интервью ТАСС посол России в Мали и Нигере Игорь Громыко.

По его словам, Киев поддерживает незаконные вооруженные формирования на континенте.

«Не имея возможности победить Россию на поле боя, преступный режим Владимира Зеленского решил открыть «второй фронт» в Африке и потворствует незаконным вооруженным формированиям против дружественных Москве государств континента», — сказал посол.

Громыко напомнил, что в августе правительство переходного периода Мали заявило о разрыве дипотношений с Украиной.

Ранее об открытии Украиной второго фронта в Африке говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Мотив, по ее словам, тот же — невозможность украинской армии победить на поле боя. Она назвала такие действия «варварскими» и заявила, что Москва продолжит привлекать к ним «внимание международного сообщества».

Разрыв дипотношений Мали и Украины

27 июля вооруженные формирования туарегов, воюющие против властей Мали, заявили, что убили десятки правительственных военных и союзных им бойцов из ЧВК «Вагнер». По словам представителя движения «Постоянные стратегические рамки для мира, безопасности и развития» (CSP-PSD), туареги «разгромили всю колонну малийской армии и российских наемников» на окраине населенного пункта Тинзаватен.

Позже CSP-PSD заявило о гибели 84 «вагнеровцев». Малийская армия сообщала, что убиты двое военнослужащих.

Российские телеграм-каналы и СМИ также писали о гибели бойцов ЧВК «Вагнер» в Мали. В частности, «Разгрузка Вагнера» утвреждала, что с 22 по 27 июля малийские военные и бойцы 13-го штурмового отряда ЧВК вели бои против боевиков из «Координационного движения Азавад» и террористической группировки «Аль-Каида* в Сахеле». В сообщении подтверждалось, что «вагнеровцы» понесли потери, но не сообщалось число погибших.

Киев намекнул на свою причастность к атаке туарегов. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов говорил, что повстанцы получили «необходимую информацию, и не только информацию, которая позволила им провести успешную военную операцию».

МИД Сенегала вызвал посла Украины Юрия Пивоварова. В ведомстве заявили, что он в соцсетях выразил «безоговорочную поддержку террористической атаке» в Мали.

После этого власти Мали объявили о разрыве дипотношений с Украиной.

«Действия украинских властей нарушают суверенитет Мали, выходят за рамки иностранного вмешательства, которое само по себе достойно осуждения, и представляют собой явную агрессию и поддержку международного терроризма», — заявили в Бамако.

МИД Украины назвал этот шаг «недальновидным и поспешным» и подчеркнул, что «решительно отвергает» обвинения в поддержке терроризма.

*решением Верховного суда РФ организация признана террористической, ее деятельность запрещена на территории России