Победа Дональда Трампа на выборах президента США в 2024 году может стать тем, что сейчас необходимо миру, заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в колонке для Daily Mail. Он отметил, что недавняя победа Трампа на внутрипартийном голосовании по выборам кандидата от республиканцев в Айове сделала политика «абсолютным фаворитом» на этот пост от Республиканской партии и одновременно с этим вызвала множество негативных реакций.

В частности, как отмечает Джонсон, журнал The Economist написал, что Дональд Трамп представляет собой «самую большую угрозу мира в 2024 году», из-за чего экс-премьер Великобритании задался вопросом: «Мне интересно, есть ли среди сотрудников [журнала] кто-нибудь, кто считает, что они слегка перегнули палку?».

Почему Джонсон считает, что Трамп «необходим миру»

Военная операция на Украине. Борис Джонсон утверждает, что Дональд Трамп одним из первых поддержал Украину в конфликте, подарив ей противотанковое оружие Javelin. Экс-премьер Британии уверен, что в том числе благодаря этому «смелому решению» Трампа Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогли «ошеломить» весь мир.

«Поэтому, что бы ни говорили сейчас о президенте Трампе, я не верю, что он захочет войти в историю как президент, бросивший страну, которой он уже помог», — подчеркнул Джонсон.

Он признал, что Трамп потребует, чтобы европейские страны больше платили за свою оборону, но подчеркнул, что это «давняя политика США». Ранее мнение о том, что Трамп может выдвинуть подобное требование, выразил и его последний советник по нацбезопасности Роберт О’Брайен.

«Он понимает военную ценность НАТО для США, но он просто чувствует (я бы отметил, что безошибочно), что немцы и другие страны, которые отказываются платить свою справедливую долю за собственную оборону, используют нас», — подчеркнул О’Брайен в разговоре с The New York Times.

В 2022 году численность американского военного контингента в Европе выросла почти вдвое по сравнению с предыдущим годом и достигла 15-летнего максимума. Решение перебросить дополнительные войска в страны ЕС Пентагон принял после начала российской военной операции на Украине.

В Европе возник «большой страх» из-за перспективы возвращения Трампа в Белый дом

Иран и Сирия. По словам Джонсона, в 2020 году по распоряжению президента США Дональда Трампа был убит генерал Касем Сулеймани, который командовал спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР). «Дипломатический мир был вне себя от радости», — подчеркнул экс-премьер Великобритании.

Аналогичный пример Джонсон приводит и относительно ситуации в Сирии. Он утверждает, что в период правления Барака Обамы США «ничего» не делали с президентом Сирии Башаром Асадом, который, как пишет Джонсон, «использовал отравляющий газ против собственного народа». После того, как пост президента США занял Дональд Трамп, он нанес Асаду «такой сильный удар и уничтожил столько его самолетов, что Асад больше никогда не использовал химическое оружие», утверждает бывший британский премьер.

«На основании этих данных можно утверждать, что миру сейчас нужен американский лидер, чья готовность применить силу и абсолютная непредсказуемость являются главным сдерживающим фактором для врагов Запада. Если так, то этот лидер — Трамп», — заключил Джонсон.

В то же время экс-премьер Великобритании подчеркивает, что «не умаляет» достоинств действующего президента США Джо Байдена и «не преуменьшает вопиющую ошибку» Трампа — штурм Капитолия в январе 2021 года. При этом Джонсон все же находит оправдания для Трампа: «Он сказал несколько неосторожных слов — но с кем не бывает? Кто без греха в этом деле, пусть первым бросит камень».

Он также призвал всех, кто выступает против Трампа, осознать, что «чем значительнее усилия по его отмене, тем сильнее он становится», «повзрослеть и смириться с перспективой» его повторного прихода к власти в США.

«Если он поступит правильно и поддержит украинцев — а я верю, что он это сделает, — президентство Трампа может стать большой победой для всего мира», — подытожил Джонсон.

16 января 2023 года Трамп одержал победу на первом голосовании по выборам кандидата в президенты США от республиканцев, которое проходило в штате Айова. Трампа поддержали 50,8% участников внутрипартийного голосования, губернатора Флориды Рона Десантиса — 21,3%, экс-постпреда США при ООН Никки Хейли — 19,2%, бизнесмена Вивека Рамасвами — 7,6%.

Перед Новым годом Верховный суд штата Колорадо запретил Трампу участвовать в президентских выборах, сославшись на 14-ю поправку к Конституции, — как человеку, который ранее дал присягу, а потом принимал участие в мятеже, не может занимать госдолжность.

29 декабря аналогичное решение приняла госсекретарь штата Мэн Шенна Беллоуз. По ее словам, бывший американский лидер нарушил закон, который запрещает занимать госдолжности тем, кто «участвовал в мятеже».

По прогнозу Financial Times, Трамп не сможет во второй раз занять кресло президента США — но, если ему удастся преодолеть юридические препятствия против выдвижения в Колорадо и Мэне, то его кампания против Байдена станет одной из самых напряженных гонок. При этом победа в любом случае останется за Байденом, прогнозирует газета.