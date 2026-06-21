Премьер-министр Баварии, председатель Христианско-социального союза Маркус Зедер заявил, что безработные украинские беженцы должны быть лишены возможности получать пособия. Его слова приводит Bild.

«Необходимо обдумать, как сократить субсидии, чтобы обеспечить финансирование [налоговой реформы]. К примеру, Bürgergeld (базовое государственное социальное пособие в Германии. — Прим. RTVI)… Изменение правовой системы должно быть организовано таким образом, чтобы украинцы больше не получали финансирование [за счет] Bürgergeld», — сказал Зедер.

Он также указал на необходимость активизировать депортацию мигрантов и стимулировать добровольное возвращение иностранцев на родину с целью сокращения расходов.

В последнее время страны Европы стали пересматривать программы поддержки беженцев. В частности, Евросоюз изучает возможность исключить украинских граждан призывного возраста из системы временной защиты для беженцев. Этот режим действует для украинцев с начала боевых действий в 2022 году, а в июне был продлен до марта 2027-го. Механизм гарантирует право на проживание, работу, медицинскую помощь, социальное обеспечение и доступ к образованию в ЕС.

Статус временной защиты в странах Евросоюза получили свыше 4,4 млн украинцев. Больше всего украинских беженцев по этой программе приняли Германия (1,2 млн человек), Польша (961,4 тыс.) и Чехия (379,8 тыс.).

Чешские власти в мае представили законопроект, ужесточающий требования для получения пособий для обладателей временной защиты. Согласно инициативе, такие граждане должны быть трудоустроены, зарегистрированы в службе занятости или вести бизнес в Чехии.

В апреле The Times писала, что ирландские власти планируют в течение года расторгнуть контракты на размещение беженцев из Украины и начать процесс их добровольного возвращения на родину. Мера может затронуть около 16 тыс. украинцев, нашедших убежище в Ирландии.

Численность украинских беженцев, не вернувшихся на родину, составляет более 5,7 млн человек, сообщил 20 июня уполномоченный по правам человека Украины Дмитрий Лубинец.