За неделю после вторжения ВСУ жизнь в Курской области сильно поменялась. Из-за боев в столицу региона хлынул поток жителей приграничных сел и деревень. Преподаватель физкультуры в Курском университете, руководитель студенческого спортклуба «Гепард» Александра Теплякова рассказала корреспонденту RTVI, как организовала пункт помощи эвакуированным.

В Курской области действует режим КТО, сирены ракетной опасности работают практически каждый час, в небе стоит гул, а от падения ракеты на жилой дом, по официальным данным, пострадали 13 человек. Только за последние сутки из приграничных районов выехали около 2 тысяч человек, сообщило областное управление МЧС России.





Удар по приему тех, кто спасается от боевых действий, поначалу принял на себя курский “Домик добрых дел”, который раньше оказывал помощь бездомным. Но его ресурсов не хватает: людей приезжает слишком много. Куряне стали самоорганизовываться для помощи землякам. Так появился центр сбора и приема гуманитарной помощи на Тускарной, 1.

Его создательница Александра Теплякова 7 августа, узнав о потоке выехавших из зоны боевых действий земляков, уговорила мужа поехать в «Домик добрых дел». За день они приезжали туда несколько раз, привозили гуманитарную помощь.

“В последний рейс нам сказали, что не принимают ничего, так как не было возможности складировать там”, — рассказывает девушка.

Рядом с «Домиком добрых дел» она встретила свою коллегу из КГУ, преподавателя биологии Елизавету Галуцких. Они пообщались и решили перевезти вещи в отдельное помещение. Его предоставила курская епархия, в здании которой размещался молодежный штаб под руководством священника Владимира Шилина.

В первый день девушки занимались сортировкой гумпомощи. На второй день они начали принимать онлайн-заказы, а на третий — развернулись как самостоятельный центр. Он работает в три смены, в каждой задействовано минимум 25 волонтеров.

“Привлекли сотрудников других факультетов. Сейчас здесь много преподавателей, которые приводят своих детей, агитируют студентов. Здесь декан факультета физкультуры и преподаватели. Работают как волонтеры”,— рассказывает Александра.

Часть пункта располагается на улице, часть — в помещении. На картонных табличках, приклеенных к лестнице, черным фломастером написано: “В наличии еда, вещи, хозсредства”.

Александра объясняет, что прибывающие люди сначала подходят к столу регистрации, где на бумажных бланках составляют список необходимых им вещей. Каждому заказу присваивается номер. Самое востребованное — подушки, одеяла, постельное белье, бытовая химия, продукты, нательное белье, шлепанцы. Когда заказ сформирован, девушка в микрофон объявляет его номер, и сотрудники центра выдают пакет.

По данным на 10 августа, помощь в созданном Александрой центре получили более 20 тысяч человек. В живой очереди к вечеру было около тысячи заказов. “В заказе от 3 до 13 человек и более может быть. 90 онлайн-заявок было. Это не человек, а группа людей”,— поясняет девушка.

«Люди со стороны, приезжают с разных городов и привозят, что можно. В 10 часов вечера приходят: “Что нужно?” Потом вспоминают, что есть круглосуточный магазин, разворачиваются, приносят прям целые баулы»,— поделился священник Владимир Шилин.

Обстановка в пункте помощи — как на рынке: идешь вдоль рядов, кучами лежит одежда, можно выбрать что-то. На земле стоят детские ботиночки. Это бу вещи, Александра просит их больше не привозить — пока слишком много. Мимо проносятся волонтеры с коробками, тут же стоят машины, откуда выгружают гуманитарный груз.

“Если возникнет вопрос, кто все эти люди, — это просто неравнодушные, те, кто откликнулся на наши посты”,— поясняет Теплякова.

Мы идем на склад продуктов. Там люди разных возрастов сортируют, убирают, переносят, подают.

“Если вчера-позавчера полки были заполнены, сегодня они уже опустошаются, люди разбирают все. Видим абсолютно пустой стеллаж для госпиталя, туда мы направляем постельное белье б/ушное, потому что, к сожалению, очень много раненых, им это необходимо и для ветоши в том числе”, — рассказывает Александра.

В следующем помещении тоже сортируют одежду. Там также работают волонтеры сборки заказов — формируют заявки, тут же обрабатывают заказы с горячей линии. Вместе с ними трудятся автоволонтеры, которые доставляют гуманитарную помощь тем, кто не может приехать самостоятельно.

“Когда мы создавали чат, было 15 человек. Сейчас более 130. Мы туда публикуем опрос, кто в какие смены может работать. Люди откликаются. Все желающие, кто свободен от работы, могут приехать и сделать доброе дело”, — объяснила Александра.

Нападение ВСУ на Курскую область

Украинские военные вошли на территорию Курской области 6 августа. После этого в регионе был введен режим ЧС федерального масштаба и объявлена контртеррористическая операция.

Накануне, 12 августа, президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил, что ВСУ проводят «операцию» на территории Курской области. До этого совещание с главами силовых ведомств и членами правительства провел российский лидер Владимир Путин. Он назвал приоритетной задачей Минобороны вытеснение украинских военных из Курской области и последующее укрепление государственной границы.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов на совещании сообщил, что под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов на территории региона. По его словам, 180 тысяч местных жителей подлежат эвакуации. Также Смирнов обвинил украинских военных в применении химического оружия.

Три дня под оккупацией. Рассказ семьи из села в Курской области, куда зашли солдаты ВСУ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нападения ВСУ на Курскую область. Официальный представитель ведомства Светлана Петренко уточнила, что фигурантами дела являются командиры 22-й отдельной и 80-й отдельной десантно-штурмовой украинских бригад Владимир Пипко и Эмиль Ишкулов. Им вменяют покушение на убийство, убийство и совершение теракта.

Татьяна Акиншина